En los últimos días se ha hablado mucho sobre Epa Colombia tras la polémica de su publicidad con Yeferson Cossio. Ahora Daneidy Barrera quiso contar su versión de lo ocurrido.



Todo empezó cuando el creador de contenido, Cossio, apareció en su cuenta de Instagram promocionando los productos de ‘Epa’, por lo que en redes empezaron a suponer que Daneidy tendría problemas económicos.



En redes sociales especularon que la supuesta quiebra sería por las denuncias de algunas personas que usaron las keratinas y no tuvieron buenos resultados. La polémica se encendió cuando Yina Calderon lamentó la publicidad de Yeferson Cossio.



Tras la controversia ‘Epa’ explicó que no tiene dificultades económicas y que su empresa no está en quiebra. Sin embargo, la influenciadora denunció que la única razón por la que recurrió a Cossío fue porque le cerraron una cuenta con una gran cantidad de seguidores.



Las acusaciones no se quedaron allí y Daneidy aseguró que unas personas malintencionadas pagaron por eliminar el perfil, porque desean hacerle daño a su negocio.



​​“La gente dice que yo fracasé, que la publicidad de Yeferson Cossio no da. Mor, no estoy vendiendo, solo porque perdí una cuenta de Instagram. No la perdí, la voy a recuperar. Para todas esas personas, que pagaron para bloquearla y eliminarla. Yo sé que, muy pronto, Dios me la va a dar. Porque Dios siempre me está respaldando, amiga” reveló la bogotana en redes sociales.



Una nueva estrategia

Daneidy Barrera está buscando aumentar las ventas de sus productos para el cabello. La influenciadora anunció tras la polémica, que pondrá a trabajadores en los centros comerciales del país para que desde allí promocionen y vendan sus keratinas.



‘Epa’ apareció en su cuenta de Instagram para repetir que no está en quiebra pero que se vio afectada por la cancelación de su cuenta. Por eso, ahora recurrirá a formas más presenciales de publicidad y estará contratando incluso a personas que no tengan experiencia en ventas.



"Amiga, lindis, están diciendo que me quebré y un montón de cosas, pero no, antes te quiero contar que me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo aunque no tengas experiencia. Solo te dejo inventario y facturación y listo, ya vendes keratinas conmigo" explicó la creadora de contenido.

