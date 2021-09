Epa Colombia habla de lo mal que la han tratado tras video con Uribe

Desde que Daneidy Barrera Rojas se dio a conocer en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, no ha parado de generar polémica. Aún así, en medio de odios y amores, dejó de lado los escándalos para convertirse en una empresaria, gracias a sus productos capilares y peluquerías, un cambio que le mereció mayor popularidad.



Con el paso del tiempo consiguió más clientes y conquistó el corazón de cientos de seguidores. Sin embargo, su popularidad se ha desestabilizado en los últimos días, tras revelar un encuentro que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(Le puede interesar: Juanpis González envió mensaje a Uribe tras el encuentro con Epa Colombia).

Reunión que generó todo tipo de reacciones, muchas de ellas de rechazo, tanto así, que la 'influencer' perdió seguidores.



Tras la inesperada reacción de su público, Barrera les ha pedido que no se 'molesten' con ella y entiendan su situación.

Facebook Twitter Linkedin

La empresaria pidió a sus seguidores que la sigan apoyando. Foto: Instagram

"Yo sé que tú estás muy brava, amiga, pero estamos en un país donde no te brindan oportunidad, donde no te aseguran nada en tu vida y yo no quiero que tú toda la vida te quedes siendo empleada ni tampoco ganando un mínimo. Yo quiero tú montes empresa, salgas adelante y luches, solo que estamos en un país donde no te dan garantías", dijo en un video en sus historias de Instagram.



"Espero me entiendas, amiga, que lo hice por Gerardo, mi familia, por tantos ataques, amiga, porque yo sé que tú me apoyas demasiado, siempre lo haz hecho, desde el principio, he contado demasiado con tu apoyo y tu apoyo a mí me ha servido mucho, pero me aplastaban muchas entidades y un día yo me podía levantar sin empresa y yo no quería quedar fracasada en Colombia", agregó.



Además, la empresaria confesó que, desde su encuentro con el expresidente, la han insultado no solo en redes, sino también en la calle, donde le han dicho todo tipo de improperios. Una situación que ha hecho que se sienta triste e, incluso, salga con gafas a la calle para evitar que la reconozcan.



(Puede leer: Epa Colombia perdió miles de seguidores por su encuentro con Uribe)

Si yo fuera vendida ya estaría regalada, amiga, en una discoteca, pero no, yo quiero ser una vieja re trabajadora, re emprendedora FACEBOOK

TWITTER

"Me han tratado súper mal, amiga, me han tratado re mal en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir súper mal, amiga. Me han tratado más mal que lo del TransMilenio, o sea, con el TransMilenio yo siento que no me trataron tan mal como ahoritica. Me trataron mal, me pisotearon, me hicieron un poco de cosas", relató.



En ese sentido, pidió que no la maltraten y que, por el contrario, la sigan apoyando, pues de eso se trata la amistad.



"Yo solo espero que tu me apoyes porque tu eres mi amiga y las amigas se apoyan hasta el final, las amigas cometen errores, pero siguen adelante", aseguró.



Finalmente, le respondió a quienes la tratan de 'regalada' que ella no es así y reiteró que todo lo hace lo hace por su empresa y sus empleados.



"Si yo fuera vendida ya estaría regalada, amiga, en una discoteca, pero no, yo quiero ser una vieja re trabajadora, re emprendedora", manifestó.



Finalmente, explicó que ha estado 'bajita de moral' y que sus seguidores deben entender que: "Estamos en un país donde su no lambes, te aplastan".

Más noticias

La razón por la que Chris Carpentier tuvo parálisis corporal por un mes

La trágica muerte de Avicii, el DJ al que Google le dedica su 'Doodle'

Joven cambiada al nacer en el hospital pide millonaria indemnización



Tendencias EL TIEMPO