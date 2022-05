Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, brindó nuevos detalles acerca de su ruptura con su expareja, Diana Celis. Por medio de su cuenta de Instagram, la empresaria de keratinas respondió algunas preguntas de sus seguidores en las que aclaró varios rumores.



Uno de sus fanáticos la cuestionó sobre cómo había hecho ella para superar “tan rápido”a su anterior pareja y había podido dar inicio a un nuevo vínculo sentimental con su amiga Karol Samantha.

La influencer afirmó que no debían juzgarla por sus decisiones o acciones, pues nadie sabía lo que en realidad había pasado entre ella y Celis: “Esa mujer no me quería. Una cosa es hacerse la víctima, la buena gente. Esto no se debería divulgar, pero ella ni estaba pendiente de mis cosas”, afirmó.

¿Diana Celis le fue infiel?

Aún cuando ‘Epa’ aseguró que no quería “dañar la vida de nadie”, relató el momento en el que se había enterado que su ahora exnovia le había sido infiel con otra mujer.



De acuerdo con ella, a mediados de 2020, cuando el Invima no avaló sus productos de belleza, ella iba a grabar algunos videos para que sus seguidores se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, según cuenta, su celular se descargó y tuvo que pedirle a su pareja el suyo.

Cuando Celis le entregó su dispositivo móvil, Daneidy vió en la pantalla un mensaje de otra mujer: “Me pasó el celular y apareció el mensaje de la chica: ‘La pasé muy bien esta mañana. Dios te bendiga’”.



Al cuestionar a su pareja sobre lo sucedido, ‘Epa’ cuenta que Diana le afirmó que no había pasado nada entre ellas, pero que su encuentro era producto de la falta de atención que la influenciadora le brindaba.

Desde ese momento, parece ser que la relación decayó, ya que ella aseguró que ambas no se encontraban bien desde hace más de un año antes de que su relación diera por finalizado.



“Fue duro para mí saber lo que me habían hecho, no lo superé. Hace un año no venía bien con ella. Me decía que yo era el amor de su vida, me cansé y decidí darme la oportunidad con otra persona que espero hacer feliz”, escribió y agregó que: “Yo podría decir que soy la mejor novia del mundo, porque cuando me enamoro doy lo mejor”.

Por su parte, la futbolista Diana Celis publicó un corto video en la misma red social con el mensaje: “Feliz como una lombriz y con la conciencia tranquila”.

