Epa Colombia tuvo noble gesto con habitantes de la calle antes de Navidad

Epa Colombia llamó la atención recientemente en redes sociales gracias a un noble gesto que tuvo con habitantes de la calle antes de que llegara la Navidad.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ ha sido noticia en los últimos meses gracias a su embarazo. Finalizando noviembre, la bogotana dio a conocer que ya tiene cinco meses de embarazo, no obstante, su pequeña barriga ha desatado toda clase de comentarios en los que incluso ponen en duda que esté esperando a su primer bebé.



"¿Ella no estaba embarazada?", “Uy, pero esta mujer para estar embarazada no tiene nada de barriga, ¿Todo bien con tu bebé?”, “No falta la gente criticando, vivan y dejen vivir, el estar embarazada no quiere decir que está enferma”, “Dejen de criticar estar rellenas en el embarazo no es, sino un problema para la mamá después de parir”, son algunas reacciones de usuarios en sus publicaciones.

Epa Colombia sorprendió a habitantes de la calle

Igualmente, la empresaria de queratinas fue al concierto de Karol G y desde allí le habría enviado indirecta a su ex Diana Celis, cantando a todo pulmón, ‘Mi Ex Tenía Razón’, junto a su actual pareja, Karol Samantha.



Ahora, la ‘DJ’ publicó a través de las historias de su perfil de Instagram un noble gesto que tuvo con varios habitantes de la calle de Bogotá.

Según lo visto, Epa Colombia, en compañía de unos amigos, visitó varios sitios de la capital del país en una camioneta que cargaba bolsas con pan y ollas con chocolate caliente. Cada vez que veían a un habitante de la calle, le ofrecían alimento y ellos les agradecían.

Para este viaje, Daneidy y sus compañeros usaron gorros de Navidad, pero también resaltó un enterizo naranja que la famosa llevaba y con el que se le notaba un poco su embarazo.

Estos videos, fueron compartidos en un perfil de Instagram que sube contenidos de famosos y se vio varios ‘me gusta’ y comentarios llenos de elogios para la creadora de contenido.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

