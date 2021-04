Epa Colombia hace polémica publicidad de sus keratinas con mujer afro

En redes sociales se ha desatado una discusión entre internautas debido a un vídeo promocional de las reconocidas keratinas de Epa Colombia.



En la grabación aparece una mujer afro diciendo “hoy quiero compartirles mi proceso de cambio, un cambio que me ha devuelto la dignidad…”, dando a entender que lo logró gracias a que se alisó el cabello con el producto que vende Daneidy Barrera.



La publicación fue compartida como una pieza publicitaria en la cuenta de Instagram @epa_keratinas100k, uno de los perfiles alternos enfocados en la venta de los productos de la influenciadora. El video lleva apenas 22 horas colgado en el ‘feet’ y ya ha recibido más de 313 mil reproducciones.



Muchos traen a colación los repetitivos estereotipos de belleza que se imponen con mayor fuerza en las mujeres y afectan también a la comunidad en general. En los cuales, en la mayoría de los casos, no tienen cabida las corporalidades diversas.



El contenido audiovisual inicia diciendo: “A menudo muchas mujeres nos sentimos inconformes con nosotras mismas. Con lo que vemos en el espejo. Muchas de nosotras estamos pidiendo a gritos un verdadero cambio y es gracias a ti, Daneidy Barrera Rojas, que hemos logrado miles de mujeres volver a sentirnos lindas, únicas e inigualables”



Algunos usuarios en redes sociales acusan a Epa Colombia de emplear un “discurso racista” para promocionar su marca. Esto desconociendo el impacto y la relevancia simbólica que tiene el cabello afro, como emblema de la fortaleza de la comunidad afrodescendiente en el país.

Y mi crítica no va dirigida a la mujer afro del video. Claramente todas las personas, en especial las mujeres, somos víctimas de estándares de belleza con los que nos bombardean todos los días. Mi crítica es a Epa Colombia por usar un discurso racista para vender sus productos: pic.twitter.com/MLIEm3efdS — Brian A.P.🫀 (@PinoKiefer) April 6, 2021

Recordemos que no es la primera vez que la influenciadora usa el cabello afro para su línea publicitaria. El pasado 8 de marzo compartió en sus redes sociales una transformación capilar con una de sus clientas, en la cual alisó el cabello de una mujer afro para “demostrar al Invima que su keratina si sirve”.

“La persecución de la que es víctima”

A pesar de que Epa Colombia se ha convertido en un ícono reciente de emprendimiento en el país, el pasado domingo 28 de marzo le cerraron nuevamente una de sus peluquerías en Bogotá.



Ella insiste en que el Gobierno está haciéndole una persecución por la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. “



Desde que yo me metí con el Gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores”, dijo Daneidy a comienzos de marzo.



