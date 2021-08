Voy a salir victoriosa': mensaje de Epa Colombia tras condena

Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 63 meses y 15 días de cárcel a la 'influencer' y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, por los actos de vandalismo cometidos durante las manifestaciones de 2019, cuando se grabó afectando una estación de TransMilenio.

Condena que, además, le impide manejar sus redes sociales mientras esté en prisión y la obliga a pagar una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes. A ello, se suma el hecho de que el Tribunal le negó la casa por cárcel.

Tras conocerse la pena, la empresaria se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que se mostró reflexiva y positiva.



"Esas palabras me las repito una y otra vez, como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en los que no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí", escribió.



Pero también expresó, que pese a todo, esta segura de que saldrá victoriosa: "Me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga porque spe que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí", concluyó.

Esta fue la publicación de Epa Colombia. Foto: Instagram: @epa_Colombia

Asimismo, la jugadora del Santa Fe y actual pareja de la 'influencer', Diana Celis, también se pronunció frente a lo sucedido. Expresó, en sus historias de Instagram, su amor y apoyo hacia Barrera, recalcando que están más fuertes.



"Nosotras, más fuertes que nunca". Te amo amor mío", se lee en una imagen de sus guayos.

