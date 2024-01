El dilema que enfrentó Enzo Vogrincic durante el rodaje de 'La Sociedad de la Nieve'

El actor uruguayo Enzo Vogrincic, conocido por su papel como Numa Turcatti en la exitosa película de Netflix 'La sociedad de la nieve', reveló los desafíos y dilemas que enfrentó durante el proceso de casting y rodaje de esta película que ha cautivado al público de todo el mundo.



(Leer más: 'La sociedad de la nieve': la oscura teoría de rescatista acerca de los sobrevivientes).



La película, que narra la trágica historia del accidente de avión en los Andes en 1972, ha sido un rotundo éxito desde su lanzamiento en la plataforma de streaming. Una de las claves de su éxito es la elección de Vogrincic para interpretar a Numa Turcatti, el narrador de la historia.

El proceso de casting fue extenso y desafiante para Vogrincic, quien recibió un monólogo por correo electrónico mientras actuaba en una obra de teatro en Buenos Aires.



La directora de casting, fanática del director de la obra, quedó impresionada por su actuación y le envió el casting para "La sociedad de la nieve". Este proceso de selección duró siete largos meses, llenos de incertidumbre y expectativas.



(Seguir leyendo: Nieve rosa: ¿cómo este fenómeno podría aumentar el deshielo de los glaciares?).



El actor admitió, en la entrevista que le otorgó a la Nación, que al principio no tenía claro cuál sería su papel en la película ni la importancia que se le daría a su personaje.

Facebook Twitter Linkedin

La película es una de las más vistas de Netflix. Foto: YouTube: Netflix Latinoamérica

Sin embargo, a medida que avanzaba en el proceso, se dio cuenta de la responsabilidad de interpretar a una persona real y se sumergió en una intensa investigación sobre el accidente y su personaje.



“Yo no sabía cuál era el rol de Numa dentro de la historia. En algún momento me enteró de que estaba castineando para interpretarlo, y empecé a investigar sobre él, pero de lo demás me fui enterando sobre la marcha”, compartió el actor sobre el proceso.



(Le puede interesar: Premios Bafta 2024: conozca la lista de nominados y dónde ver la ceremonia).



El rodaje de la película no estuvo exento de dificultades, ya que se llevó a cabo en condiciones extremas durante 140 días en la montaña, con temperaturas extremadamente bajas.

Facebook Twitter Linkedin

La sociedad de la nieve Foto: Netflix

Vogrincic compartió que estas condiciones extremas ayudaron al elenco a comprender mejor las experiencias de los sobrevivientes en la vida real y fortalecieron los lazos entre los actores, que se convirtieron en amigos cercanos.



“Ahí, decís: ‘Ah, claro, yo me resbalo... Esto que antes podía hacer con tranquilidad, ahora me resbalo, se me congelan los pies, tengo hambre’. Empiezan a pasar cosas que no podés predecir y que son las que le dan esa naturalidad a la actuación. ¡Se agradece!”, añadió el intérprete sobre la experiencia en el set.



(Puede ver: Las estrategias que usan en Europa para no caer en la depresión durante el invierno).



Uno de los dilemas más destacados que Vogrincic enfrentó durante el rodaje fue relacionado con su dieta. Siendo vegano durante cuatro años, tuvo que tomar la difícil decisión de cambiar su dieta para poder aumentar de peso y luego perderlo gradualmente, tal como lo requería su personaje.



Esta experiencia le llevó a reflexionar sobre la toma de decisiones éticas en situaciones extremas.

“Me dije: ‘Esto también es experiencia para el personaje’ y con dolor, asumo esto y me hago cargo. Y volví a comer carne, y volví a pasar por esos pensamientos que uno detesta, porque ya había tomado una decisión basada en mis creencias. Fue complicado, pero también me ayudó a acercarme muy lejanamente o no a la sensación de hacer algo que crees que no está bien porque sabés que no tenés opción”, comentó Enzo Vogrincic.



En cuanto a la posibilidad de ganar un premio Oscar, Vogrincic expresó su deseo y emoción por la nominación y la oportunidad de representar a la película en una plataforma tan prestigiosa como Hollywood. Además, mencionó su interés en aprender inglés para abrir puertas en la industria cinematográfica internacional.



(Continuar leyendo: La sociedad de la nieve: por qué los sobrevivientes de la tragedia orinaban negro).



“Los actores nos vimos inmersos en una producción que creíamos que era imposible para nosotros. En mi caso, pasar de hacer una obra de teatro a estar en la montaña filmando con unas cámaras espectaculares y unos lentes imposibles... Entonces, decís: “Si el chiste es este, si este es el juego, ojalá vayamos hasta el final y esto sea un premio total y un regalo total de experiencia”. Sí, me divierte pensarlo”

Por último, el actor compartió su profunda conexión con la película y cómo esta experiencia le permitió vivir en un estado de presencia y emoción intensa que siempre recordará. 'La sociedad de la nieve' no solo ha sido un éxito en la pantalla, sino también una experiencia transformadora en la vida de Enzo Vogrincic.



“Fueron tres años de proceso y creo que nunca voy a poder olvidarme de nada, porque fue una experiencia que me llevó a vivir en un estado de mucha presencia, en la que el tiempo se condensa de manera distinta, con intensidad”

Más noticias

- Ola terrorista que mantiene en ‘shock’ a Ecuador se cobra la vida de fiscal antimafia

- 'La sociedad de la nieve': ¿cómo nació el nuevo fenómeno de Netflix?

- Impactante: así luce el lugar de la tragedia de los Andes, de ‘La sociedad de la nieve’

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información publicada por La Nación Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.