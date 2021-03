Meghan dice que con ella hubo una 'auténtica campaña de denigración'

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, habló fuerte en el programa de CBS con la reconocida Oprah Winfrey, emitido este 7 de marzo en el horario estelar de las 8 p. m.., hora del este.



Markle dijo que la familia real hizo una campaña de denigración contra ella y que tenían preocupaban por lo oscura que sería la piel de su hijo Archie.

Markle, quien es afroamericana, dijo que su esposo, el príncipe Enrique, le reveló esas preocupaciones, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019.



"En esos meses en que estaba embarazada (...) tuvimos una seria de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones

y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo.



La pareja comentó, además, que el hijo que viene en camino es una niña. "Tener un niño y luego una niña, ¿qué más podemos pedir?", se regocijó el príncipe

Enrique. Y añadió: "Ahora tenemos nuestra familia y somos cuatro". Agregaron que su hija nacerá este verano y ue no planean que a la familia siga creciendo.



La duquesa también se refirió a la prensa. La avalancha de cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir. Sabía que si no lo decía, lo haría. Y yo ... simplemente ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", señaló en la entrevista de dos horas con Oprah Winfrey.



Meghan, que se casó con el príncipe Enrique en 2018, agregó que le dijo a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le manifestaron que "no podía, que no sería bueno para la institución".



Markle aseguró que luego de todos estos hechos, decidieron cambiar de vida: "Harry nos salvó a todos. Dijo: 'Tenemos que encontrar una manera'. Tomó una decisión que me salvó la vida y nos salvó a todos", dijo.



El príncipe, agregó que estaba decepcionado de su padre, el principe Carlos, "porque él pasó por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor. Siempre lo amaré" y a su hermano, el príncipe Guillermo, quienes están "atrapados" por las convenciones de la monarquía, agregó.



"Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse.Y les tengo una gran compasión por eso", manifestó. Sin embargo, dijo que no había sentido su apoyo.



La estadounidense, por su parte, negó haber hecho llorar a Kate Middleton antes de su matrimonio con Enrique. "Todos en la institución sabían que no era cierto", dijo sobre el incidente, que ha sido estudiado detenidamente por la prensa del corazón



."Ocurrió lo contrario", agregó Meghan, y dijo que Kate "estaba molesta por algo, pero se disculpó" e incluso le mandó unas flores. Sin embargo, dijo que al incidente fue "un punto de inflexión" en sus relaciones con la familia real.



Lo que parecía un cuento de hadas para esta pareja no lo fue. Se esperaba que Meghan Markle le diera frescura a la familia real británica, pero la exactriz no tuvo suerte con su familia política.



Markle, ferviente feminista, californiana mestiza criada en el relajado desenfado de Hollywood, se casó con el príncipe Enrique, nieto de Isabel II en el 2018, y al mundo le gustó esta pareja diferente.



Pero dos años después, Meghan, de 39 años, sacudió a la institución con su decisión de abandonar sus obligaciones como miembro de la familia real para mudarse con

Enrique y su bebé Archie primero a Canadá y luego a Estados Unidos, donde la pareja trabaja actualmente produciendo documentales para Netflix y podcasts para Spotify.



Tras esa decisión, la reina decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.



Enrique aseguró durante la entrevista que la familia real le "cortó" realmente los fondos "en el primer trimestre de 2020", justo antes de que se mudaran a Estados Unidos, pero dijo que ambos tienen la herencia que le dejó su madre, Diana de Gales. "Creo que mi madre lo vio venir. Y sentí la presencia de mi mamá a través de este proceso", afirmó el príncipe.



"Me entristece que haya pasado lo que pasó, pero me siento cómodo sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para que funcionara" la relación con la familai real.



Muchas personas han reaccionado a la entrevista dándole apoyo a la pareja, pues ahora su recorrido en la familia real es de conocimiento público, incluido el recuerdo de Markle del día que iba a conocer a la reina.



"Mientras ibamos en el auto a conocerla, Harry me preguntó si sabía hacer una reverencia y yo le respondí, 'creí que ibamos a ver a tu abuela' ". señaló.



La entrevista, que duró dos horas, presentó a la pareja de manera tranquila en su nueva vida y muy unida esperando a su hija, con momentos en los que estuvieron separados durante la conversación.



AFP y EFE