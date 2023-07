Una joven creía estar cerca de conseguir empleo. La habían citado a entrevista, se sentía bien y había respondido con tranquilidad, pero a pocos minutos de finalizar el reclutador le hizo una sorpresiva pregunta.

(En contexto: Las preguntas más insólitas que podrían hacerle en entrevistas de trabajo).

"Venía re bien, como una campeona respondido las preguntas. Todo risas. Dije 'ya está, controladísima, mañana empiezo'", contó Consuelo Navarro en un video de la red TikTok que se difundió ampliamente.

La dicha acabó al escuchar el cuestionamiento del entrevistador: "¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?".

La joven arquitecta replicó si el bus tendría gente o no para poder hacer el cálculo, pero el reclutador fue certero: "No, no me importa. ¿Cuántas caben?".

"Le dije: 'Listo, chau, échame, no me contrates'. Me fui sin decir nada", narró un tanto desilusionada por el cuestionamiento que -en términos coloquiales- la corchó.

(Además: Entrevista de trabajo: ¿cómo responder a las preguntas personales que le pueden hacer?).

Un internauta le compartió a Navarro la fórmula para conocer cuántas pelotas de tenis serían: "Hay que calcular el volumen del autobús -alto y ancho-, restando el espacio y teniendo en cuenta que las pelotas son esféricas".

"Eso yo ya lo sé. Al estar en una entrevista no pensé que me fueran a hacer una pregunta tan literal. Pensé que era otro tipo de razonamiento en el que buscaban", contestó Navarro ante la ayuda de los usuarios.

(Amplíe acá: Las preguntas más insólitas que podrían hacerle en entrevistas de trabajo).

Sin embargo, para varios internautas, en realidad al entrevistador no le interesaba conocer la fórmula matemática, sino esperaba cómo iba a reaccionar la joven ante la situación inesperada.

"A un amigo de Amazon le hicieron una pregunta similar. Lo único que buscan es ver cómo reaccionas ante un problema, no que tú les des más problemas", sentenció un usuario de la red.

A Navarro la citaron para una segunda entrevista y, pese a su 'error' inicial, la contrataron. "No sé si vieron el video y se sintieron culpables o porque les guste de verdad. No importa. ¡Quedé contratada! No es tan fundamental esa pregunta al parecer", concluyó.

(Siga leyendo: Las peores respuestas que jamás debería dar en una entrevista de trabajo).

Según expertos, en las entrevistas pueden realizar preguntas extrañas para evaluar otros aspectos del posible empleado.

"La mayoría de esas implica la resolución de problemas inusuales, que pueden ser muy útiles para evaluar la capacidad de pensamiento y la creatividad del candidato. Por lo general, no hay respuestas correctas o incorrectas: lo que importa es cómo la persona contesta a las mismas", explicó Lucia Caletti, vicepresidenta de la plataforma de empleo Glassdoor, en una charla con un medio internacional.

También puede leer:

- Joven explica por qué bloquea a su jefe cada vez que sale del trabajo: 'Él sabe'.

- Subastan carta de pasajero latino del Titanic por millonada; escribió antes de tragedia.

- Revelan las fotos que se tomaron padre e hijo antes de morir abordo del submarino Titán.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS