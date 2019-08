'Una Pautips estaba dichosa y la otra se sentía sola y perdida'

Este lunes, la youtuber colombiana Paula Galindo, más conocida como 'Pautips' anunció a sus más de nueve millones de seguidores que dejará de hacer videos en Youtube debido a que padece un desorden alimenticio y depresión.

La joven de 24 años dijo, en el que podría ser su último video, que necesitaba tiempo para recuperarse. "Necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así".



Una semana antes de este video, la influenciadora habló con la revista Aló sobre su soledad y depresión. "Ha sido un camino fuerte el encontrarme conmigo misma y empezar a decir: Me siento vacía, triste, y entender que lo que más vale en la vida es tener paz con uno mismo".



La youtuber aseguró que ha buscado la ayuda de psicólogos y psquiatras. "Me están ayudando en mi crecimiento espiritual, porque por muchos años viví teniendo dos caras (...) siempre he creído mucho en Dios, y de la mano de Él, las situaciones van mejorando".



Los afanes del día consumieron a la joven y se tomará un tiempo para descansar. "Decidí tomarme un tiempo. Me sobreexigí en muchos aspectos y eso no trae la felicidad. La dicha para mí es descubrir cuál es mi propósito", confesó para la revista.



Sobre el futuro, dijo que seguirá maquillando, pues es su terapia. "(Vislumbro el futuro) teniendo paz conmigo misma, siendo mi mejor amiga y respetándome mucho. Y me imagino teniendo hijos y esposo... Así me lo imagino. Ahora estoy sola, pero he empezado a vibrar con otra energía y quiero a mi lado a una persona extrovertida, muy alegre, osada y que me ame".

Aquí anuncia que dejará de hacer videos:

