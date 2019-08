Manolo Cardona habla de su relación con su esposa y su vida en México

Hace siete años fuimos testigos de su matrimonio en Cartagena y desde entonces hemos celebrado cada uno de los triunfos que han logrado como personas, pareja y familia.

Hace cuatro años se radicaron en México, un país que, tal como ellos describen, les ha abierto las puertas y los brazos con mucho amor y del cual disfrutan todo, su gente, su gastronomía, su cultura... Allí nació Guadalupe, su segunda hija, y por esta razón lo sienten aún más cercano a sus corazones, sin abandonar la inmensa necesidad de volver con frecuencia a Colombia.



Valeria es una mujer inteligente y apasionada por todo lo que hace, abogada y periodista, también mamá y esposa que ha logrado construir un hogar fuerte y ejemplar. Manolo ha labrado un sólido camino actoral y como productor cada día cosecha más éxitos, sin dejar de lado su papel de padre, que, sin duda, se lleva todos los aplausos.

Hace cuatro años se radicaron en México, un país que, tal como ellos describen, les ha abierto las puertas y los brazos con mucho amor. Foto: Revista HOLA

¿Esperan regresar a Colombia en algún momento?



Valeria: Voy mucho a Colombia, mi trabajo está allá. Tambien es muy importante para nosotros llevar a nuestros hijos cada vez que podemos, queremos que crezcan y se sientan colombianos. De lo que si estamos seguros es de que queremos envejecer en nuestra tierra.



Pronto cumplirán siete años como esposos. ¿Cómo han vivido estos años de matrimonio?

​

​Manolo: lo más importante es que todos los días crecemos como personas y pareja. Cuando hay amistad y respeto, hay todo; y cuando hay amor y admiración, pues más… Esa es la clave de esta linda familia que tenemos.



Volvamos al pasado. ¿Cómo recuerdan el día de su boda?

​

​Manolo: como días maravillosos, llenos de amigos, familia y momentos inolvidables.

Valeria: fue la oportunidad de celebrar nuestro amor, en Cartagena, una de las ciudades que más nos gusta —si no es la que más— con las personas que amamos.



¿Han pensado realizar una nueva ceremonia de unión? ¿De pronto cuando cumplan diez años?

​

Valeria: No sabemos, a lo mejor, celebramos todos los días estar juntos. Somos una pareja que nos gusta celebrar todo, no se si los diez, a lo mejor los nueve (risas)



Han construido una familia sólida en un medio que resulta muchas veces complejo. ¿Cómo lo han hecho? ¿Ha sido difícil mantenerlo?

​

Valeria: somos afortunados de tener carreras que nos apasionan y nos enriquecen en el ámbito personal porque llegamos a la casa llenos de historias por contar. Tenemos trabajos completamente diferentes, yo soy periodista y abogada, Manolo es actor – productor y esa mezcla tan distinta hace fascinante la vida familiar y le da valor a nuestra relación.

Lo más importante es que todos los días crecemos como personas y pareja. Cuando hay amistad y respeto, hay todo; y cuando hay amor y admiración, pues más… FACEBOOK

TWITTER

Valeria, ¿qué ha sido lo más hermoso de compartir estos años junto a Manolo?

​

Lo más lindo ha sido vernos crecer juntos, haber construido lo que tenemos con amor y respeto. Todos los días al lado suyo han sido distintos y especiales, Manolo es una persona amorosa, generosa, creativa y con un corazón gigante. Verlo convertirse en papá, crecer como profesional y como ser humano ha sido un honor.



También tienen dos preciosos hijos. ¿Cómo son ellos?

​

Manolo: Gael tiene 5 años y Guadalupe, 2 y medio. Son seres de luz impresionantes, muy nobles, niños aterrizados, conscientes del mundo en que vivimos.



Valeria: Gael, es diferente a Lupe, él es más parecido a Manolo, es más sensible, espontáneo, extrovertido. Lupe es más introvertida y racional, más parecida a mí. Cuando interactúan es vernos a nosotros dos chiquitos, es increíble.



¿Desean tener más hijos?



Manolo: no sabemos, estamos en eso.



Valeria. ¿Cómo nació Más Vale?



De una necesidad personal que tenía de poder seguir adelante con esa profesión familiar que es el periodismo, lo tenía en el ADN, era mi vocación y fue el momento de materializarlo cuando tuve a Gael y a Guadalupe. La información se convierte en la herramienta más importante para crear agentes de cambio en nuestro país y en el mundo, que ayudarán a mejorar nuestra realidad, esa es la razón por la que la quise hacerlo.



¿Cómo ha sido este proceso?

​

Increíble, siento mucho agradecimiento con este proyecto que ha sido motor de crecimiento personal y emocional.Si uno hace las cosas con rigor, profesionalismo, seriedad, convicción y amor, el resultado siempre será bueno.



Tengo un editor y unos periodistas en Colombia que me ayudan con las investigaciones de algunos videos; me encantaría poder agrandarlo, pero vamos poco a poco.

Nos dividimos las labores de nuestra casa por igual. Eso mismo es lo que tratamos de inculcarle a nuestros hijos. La igualdad de género empieza en casa, educamos a nuestros hijos a través del ejemplo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo fusionas el proyecto laboral vs. ser mamá y esposa?



Con organización y tratando de mantener el equilibrio y la disciplina. Se debe crear una agenda, y respetar esos tiempos es fundamental. Me parece increíble la capacidad que tenemos las mujeres de ser multitasking, pero creo que también esta habilidad puede jugar en contra nuestro, porque no nos permite estar cien por ciento presentes en lo que estamos haciendo. También debo agradecer que tengo un esposo que cuando estoy trabajando, él esta pendiente de los niños o viceversa.



¿Es decir que Manolo es tu más grande apoyo?

​

​Los dos somos conscientes que la única manera en que podemos ser felices en el ámbito personal es si nos apoyamos en nuestras carreras. Nos dividimos todas las labores de nuestra casa por igual. Eso mismo es lo que tratamos de inculcarle a nuestros hijos todo el tiempo. La igualdad de género empieza en casa, y por ello educamos a nuestros hijos a través del ejemplo.



Manolo. Hablemos de María Magdalena, la serie que actualmente se trasmite en el país. ¿Cuál fue el reto más grande de interpretar a Jesucristo?

​

Dividir al Jesús hombre, del Jesús Cristo fue un gran reto y fue parte de la investigación que realicé. Debía buscar la manera de entender a Jesús como el hombre que fue, con miedos, dudas, para después concentrarme en la otra faceta como Hijo de Dios.



¿Cómo podrías definir este papel en tu carrera profesional?

​

Un regalo divino, un gran honor para mi carrera como actor y como ser humano.



¿Qué viene para ti?

​

Muchas cosas a nivel actoral, este año filmé la película ‘El rey de todo el mundo’ con Carlos Saura. Y con 11:11, mi productora, acabamos de filmar una comedia que se llama ‘Claramente’, estamos empezando el thriller policiaco ‘La negociadora’; tenemos una película que se llama ‘La terminal’. Vamos a filmar la película de Carlos Cuarón ‘Amalgama’, en la cual participo como actor y productor y muchas cosas más. Ha sido un año maravilloso y vienen cosas más especiales que después les contaré.



ÁNGELA LANDÍNEZ

REVISTA HOLA