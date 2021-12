Entre lágrimas, Alec Baldwin cuenta su versión sobre accidente en película

El actor Alec Baldwin, de 62 años, describió detalladamente lo ocurrido durante el rodaje de 'Rust' -el pasado 21 de octubre-, durante el cual una bala hirió fatalmente a la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins.



El director de la película, Joel Souza, también resultó herido y fue dado de alta el mismo día.

El filme se rodaba en el Rancho Bonanza Creek, un famoso set en Nuevo México.

Rancho Bonanza Creek, famoso set en Nuevo México. Foto: Patrick Fallon. AFP

Esta entrevista, que fue difundida por el canal 'ABC News', es la primera que brinda Baldwin desde que sucedió la tragedia.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El intérprete afirmó que recibió el arma y escuchó que estaba 'fría' -término que es utilizado para aclarar que una pistola está descargada, en la jerga cinematográfica- antes de comenzar a utilizarla.

Pressed by @GStephanopoulos on the fact that some people say you're never supposed to point a gun at anyone on set, Alec Baldwin says: "Unless the person is the cinematographer who's directing me at where to point the gun for her camera angle."



On @Hulu: https://t.co/4iAWW8ol34 pic.twitter.com/p4jBBW9Bxu — ABC News (@ABC) December 3, 2021

Aseguró que la directora le estaba indicando cómo sostener el arma sostenía cuando se disparó: "Le digo a ella que voy a soltar el martillo (percutor) del arma y le pregunto si quiere verlo. Ella dice que sí (...) Suelto el martillo y '¡Bang!'. El arma se dispara".

Durante la entrevista, Baldwin fue insistente con respecto a que él no apretó el gatillo: "Yo no apreté el gatillo, nunca apreté el gatillo. No, no, no, no, no. Nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo".

Entre lagrimas, #AlecBaldwin brindó su primera entrevista tras el incidente en el set de #Rust, donde Halyna Hutchins, directora de fotografía, perdió la vida



"Yo no apreté el gatillo", dijo el actor.



La entrevista completa será emitida por #ABC hoypic.twitter.com/PCoQ5RNWjx — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) December 2, 2021

Continuó narrando que los que fueron momentos angustiantes para la producción: "Todo el mundo está horrorizado. Están en shock. Es ruidoso. Ellos no están usando audífonos. El arma debería estar vacía. Me dijeron que me estaban entregando un arma vacía".

También comentó que lo primero que pasó por su cabeza fue que Hutchins se había desmayado o había sufrido un ataque cardíaco. La noción de que había una bala real en esa pistola no se le ocurrió hasta que pasaron de 45 minutos a una hora: "La mera idea de que alguien hubiera puesto una bala de verdad ni siquiera era posible".

El actor protagonizaba y producía el western de bajo presupuesto y ahora es objeto de dos demandas civiles presentadas por miembros del equipo, así como la armera de la cinta, Hannah Gutierrez-Reed.



Gutierrez-Reed ha dicho no tener idea de cómo llegaron las balas reales al set, y su abogado sugirió que puede tratarse de un sabotaje. Baldwin descartó la teoría: "No sé como alguien podría haber hecho eso (...) Es abrumadoramente probable que fuera un accidente".

¿Cómo han sido estos meses después de lo ocurrido?

Aseveró que no se siente culpable por la muerte de Hutchins, aunque sí cree que hay un culpable: "Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el edificio (...) No puedo decir quién fue pero no fui yo".

El ganador de tres premios Emmy también dijo que hubo muchas personas que hicieron comentario infortunados: “La gente me dice, idiota no se le apunta a nadie con un arma. Claro, excepto que sea tu directora de fotografía, que te indica cómo hacerlo y te dicen que es un arma que está descargada. Eso es exactamente lo que pasó”.



.@GStephanopoulos: "¿Te sientes culpable?"



Alec Baldwin: “No. Alguien es responsable de lo que pasó y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo. "pic.twitter.com/0z73iE29Lh — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) December 3, 2021

Además, se refirió a la acusación de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos que fue imitado parodiado en varias ocasiones por el intérprete de 62 años, quien arremetió contra el actor y dijo que Baldwin disparó intencionalmente.



“Dijo que yo la había matado intencionalmente cuando pensé que esto no podía ser más surrealista. Incluso, hubo gente que me demandó antes de que Matthew (esposo de Halyna) lo hiciera, con razón, a favor de su hijo. Aquí hay algo”, expresó en la entrevista de 'ABC'.

Alec Baldwin gets emotional talking about the 9-year-old son of the late Halyna Hutchins: "I think to myself, 'This little boy doesn't have a mother anymore.'"



Now streaming on @Hulu: https://t.co/4iAWW8ol34 #BaldwinABC pic.twitter.com/jWCuPCMPrp — ABC News (@ABC) December 3, 2021

Comentó haber conversado con el viudo de Halyna y agregó que no le sorprendería que presentara un proceso judicial en contra de la producción, de la cual el actor hace parte.



¿Cómo era Halyna Hutchins?

Uno de los momentos en los que se le vio más conmocionado fue cuando empezó a hablar de Hutchins. En medio de lágrimas, la describió: "No me parece real (...) Ella era querida y admirada por todos los que trabajaban con ella".

También dijo haber reconocido la chispa y la pasión intensa por el trabajo en Halyna desde la primera vez que la conoció.



Además, la describió como una persona con mucha calidad humana.



Finalmente, Baldwin expresó que la tragedia, en el plano personal, fue lo peor que le ocurrió. Mientras que en el profesional, no se imagina realizando otra película con armas. Pero aclaró que no cree que sea la víctima de lo sucedido.



“No soy la victima. Hay una victima. Una mujer murió. Mi amigo esta herido, porque él es mi amigo. Quiero asegurarme que no piensen que yo soy la victima. Aquí hay claramente dos víctimas, y no soy yo”, concluyó.

*Con información de EFE y AFP