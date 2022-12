Hace tiempo una designación de reina no alegraba tanto a los colombianos seguidores de los concursos de belleza como la de María Fernanda Aristizábal, pues su travesía ha sido extensa.



En 2019 fue elegida Señorita Colombia, en el certamen organizado por el CNB, pero por lo que han sido denominados como ‘motivos contractuales’ no pudo asistir a Miss Universo el siguiente año. Además, la pandemia truncó sus planes y se extendió el periodo como Miss.



Sin embargo, con la llegada de la franquicia Miss Universe al país y después de que Laura Olascuaga y Valeria Ayos dejaran en alto a Colombia ante el mundo, ella fue nombrada como la representante del año 2022 y ya alista maletas para embarcarse a Estados Unidos, donde será la próxima edición del concurso.

Precisamente, ya iniciaron las actividades de despedida a la soberana y durante un evento de ‘Fajas forma tu cuerpo’, patrocinadores del concurso, la ‘Revista ALÓ’ habló con Aristizábal acerca de su preparación, motivación para ganar y lo que significa para ella presentar a Quindío, su amado departamento: “Es mi gran amor, esa tierra a la que siempre volveré”, dijo.



(Siga leyendo: Drake hizo collar con los diamantes de 42 anillos de compromiso que no entregó).

¿Cómo se enteró de que sería Miss Universe Colombia?

Facebook Twitter Linkedin

La Miss Universe Colombia 2022 en un evento de MUBA Cosmetics. Foto: Instagram: @mafearistizabalu

Su designación era una sospecha entre los colombianos, pero faltaba un anuncio oficial, que llegó finalmente el 6 de abril de 2022.



Según cuenta, estuvo en conversaciones con Natalie Ackermann, dueña de la franquicia en el país, pero nada era seguro: “Cuando recibo la llamada estaba con mi mamá en Armenia y le dije a ella ‘que sea lo que Dios quiera. Si es para mí, está bien’. (...) Fue un día demasiado trascendental y que recuerdo con todo el cariño del mundo. Desde ese día hasta hoy puedo decir que he transformado mucho mi vida y en realidad desde que soy reina he crecido como ser humano, como mujer, como amiga, como hija, porque todas las áreas de tu vida mejoran cuando estás agradeciendo cada momento”.



Precisamente, tanto su madre como el resto de su familia han sido sus mayores fans, pero además su mayor apoyo: “Mi familia: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi novio. Él fue la persona que estuvo como un polo a tierra para mí”, expresó a la revista.



Lo que vino después fue una preparación aún más exhaustiva para fortalecer su mente y su cuerpo: asistió a clases de inglés, de pasarela, hizo ejercicio de la mano de un entrador personal, recorrió el país haciendo labores sociales y también tuvo encuentros importantes en Nueva York, donde están las oficinas de Miss Universe.



También recibió a Harnaaz Sandhu cuando vino a Colombia.

(Además: ¿Como Katy Perry? a Claudia Bahamón se le cerró un ojo y preocupó a sus fans).

La primera reina de Quindío

Para mí lo bonito de ser reina es representar a mi departamento, que por primera vez gana un concurso nacional FACEBOOK

TWITTER

Lo que no muchos saben es que María Fernanda es la primera representante de su tierra natal en obtener la corona nacional. Por tanto, será la primera quindiana en pisar el escenario de Miss Universe y no ve la hora de gritar: “MARÍA FERNANDA ARISTIZÁBAL, QUINDÍO, COLOMBIA”.



Desde ahora, sus seguidores esperan que el traje artesanal esté relacionado a esta temática y, pese a que no le dio pistas a ‘ALÓ’ de cómo será, sí dijo que “lo bonito de ser reina es representar a mi departamento”.



Ahora su objetivo es traerse la corona universal y sus seguidores confían en ella para que sea así. Quienes deseen acompañarla a su despedida, se sabe que será el 3 de enero en el Aeropuerto El Dorado.



Para leer la entrevista completa puede hacer click aquí: Mafe Aristizábal se prepara para gritar Colombia ante el universo - ALÓ

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS

*Con información de Revista ALÓ