Las razones de Javier Fernández para dejar Caracol Televisión

En los últimos años, quien decidía sintonizar Caracol Televisión para ver los partidos de la Selección Colombia, se encontraba con la voz y el relato de Javier Fernández, un periodista y narrador deportivo vallecaucano que se hizo famoso por la emoción que le imprimía a los triunfos del combinado nacional.



Su voz y el particular canto con el que anunciaba cada anotación de la Selección le otorgaron el título irrevocable de 'El cantante del Gol'. En sus narraciones, con tono fuerte y ameno, inmortalizó expresiones como '¡David, tú tranquilo!', que usaba cada vez que David Ospina, el portero de la 'tricolor', conseguía atajar un balón.

Este martes, sin embargo, Fernández anunció en sus redes sociales su retiro de Caracol Televisión. Sin muchos detalles, 'El cantante del gol' agradeció a ese medio de comunicación y a quienes, por años, lo acompañaron en cada encuentro del onceno colombiano.

EL TIEMPO se comunicó con Javier Fernández para conversar sobre las razones de su salida de esa empresa y del futuro de su carrera como relator de fútbol.



¿Cuál es la razón de su salida de Caracol Televisión?



Uno cuando renuncia tiene sus razones, obviamente. Lo único que yo puedo decir es que no hay una razón de una mejor oferta o mejor disposición de trabajo. Por ahora, no la hay. Sencillamente, no nos pudimos poner de acuerdo en algunas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con dinero.



¿En qué no se pudieron poner de acuerdo?



En la posibilidad de que yo pudiera actuar en otras cosas, aprovechando mi capacidad, porque yo no solo soy relator, sino también presentador y entrevistador. Tengo otras capacidades y uno espera poder desarrollarlas. No nos pudimos poner de acuerdo, pero yo, como lo he dicho, solo tengo palabras de agradecimiento y me voy con el corazón arrugado porque aprendí a querer a Caracol Televisión. Y lo quiero.



¿Su salida, entonces, es por desacuerdos en proyectos que usted quería adelantar con Caracol?



Caracol no tiene ese tipo de proyectos. Caracol me quería solo como relator y yo pretendía poder desarrollarme en otros campos y no nos pudimos poner de acuerdo. Ellos consideran una cosa distinta a la que yo pienso y tienen todas sus razones. Respeto las políticas de la empresa y, por ese mismo respeto, decidí hacerme a un lado.

Lo único que yo puedo decir es que no hay una razón de una mejor oferta o mejor disposición de trabajo FACEBOOK

TWITTER

Algunas versiones indican que su salida se debe a nuevos proyectos con otros canales...



No, de momento no. En estos dos días he recibido llamadas de gente que podría estar interesada en que yo trabajara con ellos, pero de momento no tengo absolutamente nada. Soy un desempleado más del tema periodístico y de la locución en Colombia.



Son muchos años vinculado a Caracol Televisión y narrando los partidos de la Selección Colombia, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene narrando un partido?



Hay varios. Las dos clasificaciones que tuvimos, Brasil y Rusia, pero sobre todo la clasificación al mundial de Brasil, porque fue muy emocionante. Sin embargo, yo creo que el partido que más se me ha quedado metido en la mente y en el corazón es el partido de Colombia y Uruguay en el mundial de Brasil, en el Maracaná, cuando pasamos a una instancia a la que nosotros nunca habíamos estado antes en un campeonato del mundo. Quedamos entre los más opcionados para llegar a la gran final. Esa es la verdad. Le ganamos a Uruguay y terminamos muy felices.



¿Y un momento en particular de ese partido?



El gol de James. Se hizo viral en el mundo entero y tuvo más de 8 millones de visitas en Youtube. Eso me dio para que la gente, e incluso la Fifa, me considerada el mejor relator del mundo. Para mí fue muy satisfactorio, porque son cosas que no se olvidan jamás.

Soy un desempleado más del tema periodístico y de la locución en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Le quedan también recuerdos con sus compañeros de trabajo...



Sí, a mí me queda el recuerdo de todo lo que viví con ellos y de los grandes profesionales que son todos. Los voy a extrañar muchísimo por eso.



La noticia de su retiro ha conmocionado a muchos televidentes. ¿Qué decirle a quienes lo acompañaron todos estos años?



Primero, les quiere agradecer ese amor y ese cariño que me han brindado. Decirles también que es recíproco. Yo aprendí a querer mucho más a Colombia cuando me tocó relatar los partidos. Cuando me toca relatar partidos de Copa Libertadores, por ejemplo, y hay un equipo colombiano, eso también es hacer patria. Los amo profundamente y espero que me puedan escuchar y ver en otro lado, porque este es mi trabajo y yo vivo de esto. Espero que me guarden ese cariño porque muy pronto, seguramente, nos vamos a volver a encontrar.



¿Qué quiere hacer ahora 'El cantante del gol' con su carrera?



Yo espero que, gracias a todas las capacidades que Dios me dio, me pueda desarrollar en todos los campos que yo sé hacer, que obviamente tienen mucho que ver con la presentación y el relato del fútbol. Eso es, básicamente, lo que yo pretendo hacer en adelante.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista ELTIEMPO.COM

Twitter: @williammoher