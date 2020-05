‘Como la gente, la mayoría de las naciones no anticipan las crisis’

Si los términos ‘coronavirus’ y ‘pandemia’ no existieran, ‘crisis’ podría ser la palabra del momento. Al fin y al cabo, funciona tanto para describir la situación económica como la sanitaria, y también el estado anímico que provoca estar aislados. Pero ¿qué es una crisis? A responder esta pregunta se ha dedicado los últimos años el biogeógrafo Jared Diamond, autor de la trilogía Armas, gérmenes y acero, Colapso y Crisis.

Las crisis, señala él, son ocasionadas por presiones externas –cuando alguien es abandonado por su pareja o un país se ve amenazado por otro, por ejemplo– e internas, como cuando se tiene una enfermedad o una nación padece un conflicto social. Así lo precisa en su obra más reciente, Crisis: cómo reaccionan los países en los momentos decisivos.



En este libro, el autor plantea cuatro problemáticas que pueden ocasionar daños hacia el futuro en el mundo: la detonación de armas nucleares, el cambio climático, el agotamiento global de los recursos y las desigualdades mundiales de nivel de vida.



En 1997 publicó el primer libro de la trilogía mencionada, en el que abordó un tema que hoy está más vigente que nunca: cómo las enfermedades infecciosas cambiaron la historia de la humanidad. La obra, un best seller que le mereció el premio Pulitzer, detalla lo que sucedió cuando las enfermedades europeas llegaron a América y afectaron a poblaciones que no eran inmunes a estas.



Jared Diamond habló con EL TIEMPO sobre la situación que vive el mundo a causa de la pandemia de covid-19, las lecciones que esta le ha dejado a la humanidad y cuál podría ser la próxima gran crisis planetaria.

¿Por qué la mayoría de países no estaban preparados para una pandemia como la actual?

La mayoría de las naciones, como la gente, actúan cuando una crisis las golpea, no la anticipan. En los últimos 40 años nos hemos enfrentado a muchas enfermedades emergentes: sida, enfermedad de las vacas locas, Sars, Mers, ébola, Marburgo y otras. El mundo tenía que saber que enfrentaríamos otro virus respiratorio, incluso sabíamos dónde surgiría otra enfermedad respiratoria: estaba destinada a surgir de los mercados chinos de animales salvajes, de los cuales ya surgió el Sars en 2002.

¿Cuál es la mayor lección que la actual crisis mundial le deja a la humanidad?

La mayor lección que la actual crisis global tiene para la humanidad es que todos nosotros en el mundo enfrentamos problemas globales, que solo pueden resolverse mediante la cooperación mundial, y no solo mediante la acción en países individuales.

¿Para que los países pongan en marcha cambios importantes es necesario que experimenten crisis? ¿Realmente necesitamos las crisis o el ideal es que la humanidad llegue a un nivel en el que estas no existan?

Mi libro Crisis trata sobre las crisis nacionales y la crisis mundial, vistas a la luz de las crisis personales que todos experimentamos, como las crisis precipitadas por la ruptura de un matrimonio, la muerte de un ser querido o un revés para la salud o las finanzas de uno. Sabemos muy bien por experiencias personales, tanto de nosotros mismos como de observar a nuestros amigos, que nosotros, como individuos, somos mucho más propensos a reaccionar ante una crisis que ya nos está sucediendo que a la posibilidad incierta de que ocurra una crisis en algún momento futuro.



Además (Qué enseñan las cifras de covid: análisis de Alberto Calderón Zuleta)



Eso también es cierto para las naciones: los países tienen que responder a las crisis que realmente están ocurriendo, más que a la idea de una posible crisis en el futuro. Pero hay algunos países que prevén crisis y actúan con anticipación. Un buen ejemplo es la fundación de la Unión Europea por los países de Europa occidental, a partir de la década de 1950, para prevenir una tercera guerra mundial.



Los líderes de Europa occidental no esperaron a que se materializara una tercera guerra mundial: fundaron primero la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; luego, el Mercado Común, y finalmente, la Unión Europea, para unir a los países europeos tan estrechamente de modo tal que no pudieran comenzar otra guerra mundial. Finlandia es un ejemplo de un país individual que actúa de manera rutinaria para prevenir las crisis, y no espera que estas ocurran.

¿Existe alguna diferencia fundamental en la forma como se enfrentan las crisis en Occidente respecto de cómo lo hacen en Oriente?

No, no hay una diferencia fundamental entre cómo se enfrentan las crisis en Occidente y en Oriente. Las naciones que mejor han lidiado con la actual crisis de covid-19 incluyen el país asiático de Vietnam y el país europeo de Finlandia.

¿La solución de una crisis depende, en gran medida, de la acción de unos líderes particulares?

¡Sí! Los líderes individuales hacen una gran diferencia en algunos países, pero no en otros. Suiza, Finlandia y Alemania son ejemplos de países que constantemente seleccionan buenos líderes competentes, con el resultado de que un líder individual no hace una gran diferencia.



¡Todos los cancilleres alemanes desde la Segunda Guerra Mundial han sido más efectivos que cualquier presidente estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial! En Suiza, los primeros ministros son rutinariamente tan competentes que, si le preguntas a un suizo quién es el primer ministro de su país en este momento, ¡la mayoría no lo saben!



En contraste, en Colombia, por supuesto, todos los colombianos saben quién es el presidente en este momento, porque hay grandes diferencias entre los presidentes colombianos, al igual que hay grandes diferencias entre los presidentes estadounidenses.

A propósito, ¿qué opinión le merece Colombia, país que usted visitó hace un par de años y donde recibió un doctorado honoris causa?

No sé lo suficiente como para decir nada.

En Crisis habla de la importancia de la identidad nacional en la solución de problemas mundiales, ¿cómo fomentar el orgullo colectivo sin caer en la xenofobia?

¡Eso es difícil! Por un lado, el orgullo colectivo es tan esencial para una nación como lo es la confianza en sí mismo para un individuo. El orgullo colectivo permite a los ciudadanos de un país, a pesar de todas las diferencias entre ellos, cooperar para resolver los problemas de los países.



Lea también (La crisis también es una oportunidad para buscar lo que nos une)



Pero, así como la confianza personal se funde en un orgullo excesivo y desprecio por los demás, el orgullo nacional excesivo se funde en el abuso de otros países. Basta pensar en Alemania y Japón, ambos países con identidades nacionales saludables, pero estas se fusionaron en terribles abusos de otros pueblos en la década de 1940.

El orgullo colectivo es tan esencial para una nación como lo es la confianza en sí mismo para un individuo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo estar preparados para una crisis?

Prepárense haciendo lo que Finlandia hace, y lo que yo hago cada vez que voy a la selva en Nueva Guinea: piensen en todo lo que podría salir mal y hagan un plan para lidiar con ello, ¡y almacenen los materiales necesarios! Antes de entrar en la selva durante varias semanas para estudiar aves, traigo toda la comida y medicinas que pueda necesitar, pero también traigo suficiente papel higiénico.

¿Cuál es la principal crisis personal que usted ha tenido que enfrentar?

Mi principal crisis profesional fue sobre la decisión de renunciar a mi carrera en Ciencia ya cuando era un estudiante de posgrado. Mi principal crisis personal fue la ruptura de mi primer matrimonio. Reaccioné a ambas crisis recibiendo consejos de amigos y usando como modelos cómo los amigos habían resuelto problemas similares.

¿Qué cambió en su vida tras ganar el Pulitzer?

Hubo cambios buenos y malos en mi vida. El buen cambio fue que muchas personas más habían oído hablar de mis libros, estaban interesados en leerlos y también estaban interesados en mis próximos libros. El mal cambio fue que muchos otros científicos se volvieron envidiosos y me hicieron la vida difícil.

¿Para qué sirve la biogeografía?

La biogeografía es el estudio de por qué las diferentes regiones del mundo tienen diferentes grupos de animales y plantas. Por ejemplo, ¿por qué Colombia tiene muchas especies de colibríes, mientras que Australia no tiene ninguna? ¿Por qué Australia tiene muchos canguros, mientras que Colombia no tiene ninguno? ¿Por qué Colombia y Ecuador compiten entre sí como los países del mundo con más especies de aves? La riqueza de Colombia se debe a una combinación de factores: su ubicación tropical; sus altas montañas, con diferentes especies en diferentes elevaciones; sus precipitaciones relativamente altas, su gran área y el hecho de que Colombia se divide en diferentes cadenas montañosas y diferentes tierras bajas, cada una con algunas de sus propias especies.



También le puede interesar (El planeta ‘respira’, pero no se recupera)

En Armas, gérmenes y acero, usted habla de que los vencedores de las guerras del pasado no fueron siempre los ejércitos con los mejores generales y las mejores armas, sino que a menudo fueron aquellos que portaban gérmenes para transmitirlos a sus enemigos. ¿Cree que en el futuro pueda pasar algo similar?

Sí, existe el riesgo de que, en el futuro, al igual que en el pasado, las enfermedades puedan desempeñar un papel importante en quién gana las guerras. Las guerras significan que un gran número de soldados están juntos en condiciones insalubres, lo que los hace susceptibles a la infección. Hoy, los países ricos pueden cuidar mucho mejor a sus soldados que los países pobres, de modo que estos países pobres están en desventaja no solo por la falta de dinero para comprar armas, sino también por la falta de dinero para pagar a los médicos y comprar medicamentos.

Las guerras significan que un gran número de soldados están juntos en condiciones insalubres FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tan probable es que, en momentos de crisis, los militares queden a cargo de la toma de decisiones públicas?

La probabilidad de que los militares tomen el poder difiere mucho entre países. Es muy poco probable que suceda en Costa Rica (que no tiene ejército), Zambia, Suecia, Australia y Estados Unidos. Es probable que suceda en el futuro, tal como sucedió en el pasado, en Argentina, Brasil, Pakistán y Tailandia.

¿Cuál será la próxima gran crisis?

Las próximas grandes crisis ya están amenazando al mundo de hoy. Ellas son: el riesgo de destrucción nuclear mundial, derivado de intercambios mutuos de arsenales nucleares entre países nucleares (como la India y Pakistán, o Estados Unidos y Corea del Norte), el cambio climático; el agotamiento mundial de recursos esenciales, tales como los bosques y la pesca y el agua dulce, y la desigualdad en todo el mundo. Cualquiera de esos cuatro grandes problemas puede provocar una crisis repentina, o bien una crisis mundial que avanza lentamente.

ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO @una_zapata