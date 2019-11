La disección de la cantante Nina Rodríguez

Una canción de amor en tiempos de desamor, volver a hablar desde el corazón aceptando que en el amor nadie es más que otro, o por lo menos, eso es lo que se entiende del nuevo sencillo de la cantante Nina Rodríguez, Hechos de lo mismo. El nombre da una idea de lo que Nina estaba buscando, algo así como saber quién es ella, una pregunta que lleva a muchas otras, como por ejemplo, definirse musicalmente en medio de tantos géneros, en medio del afán de la producción constante, superficial y masiva de canciones.

Nina es una artista de la movida independiente que abandonó el mundo del modelaje por el de la música, “yo desde siempre he querido dedicarme a la música, solo que uno tiene que tomar muchos caminos para llegar a la esencia”, dice en Árbol Naranja, una casa naranja en Chapinero donde graban artistas independientes como ella.



¿Por qué usaron la idea de disección?



Es ir a la esencia y a todo el proceso creativo que se da en estos ámbitos musicales de encontrar la entidad, de saber a dónde va uno, qué es lo que se quiere. Hicimos una disección mía, sacamos todo lo que está debajo de un montón de capas y el resultado es esta canción.



¿Cómo así disección suya?



Yo llegué a la música con un montón de mitos, por ejemplo, con la necesidad de enmarcarme en un género. Pero lo que encontré es que me debía cuestionar más ¿quién soy yo como compositora? Eso ha significado quitarme todas las capas y llegar a la base de la vulnerabilidad absoluta, esa es al final la razón por la que uno hace canciones. Y como yo venía de un medio de la moda, de un medio superficial, la música lo que ha hecho es llevarme hacia adentro y que la gente conozca lo que soy. Yo he querido ser cantante toda la vida, pero es que uno tiene que caminar muchos caminos para llegar a la esencia otra vez.



Es muy difícil parar un momento y mirarse a uno mismo…



Sí, es muy difícil, estamos en un momento en el que todo es muy rápido, muy superficial, muy inmediato, y uno como músico está con mucha ansiedad de la inmediatez. A la música se le puede meter todo el sentimiento, todo el esfuerzo, pero una vez lo sacas queda en manos de la gente, de cómo se lo apropian.

¿Qué encontró en esta búsqueda personal?



Aprender a creer en uno, en el instinto y en eso que impulsa a hacer las cosas y dejar un poco de lado el tema de los likes y de los números, que son como se determina ahora si uno es un buen artista.



¿Cuál es la apuesta con este proyecto?



Que la gente se conecte emocionalmente, que sientan lo que yo sentí cuando escribí esa letra. Como yo venía de este medio donde las redes sociales hacen que uno se muestre perfecto y uno mismo tiene un proceso de filtro para mostrar la fase alegre, esto es lo opuesto, es mostrarse tal cual como uno es.



¿Por qué dice que la música la ayudó a liberarse?



La música ha sido un proceso para exorcizar mis demonios.



¿Los ha exorcizado?



Sí, digamos que el proceso más fuerte ha sido reconciliarme con lo que soy, de dejar de pelear en este medio en el que las mujeres tenemos tan poco espacio. Ha sido más de llevarlo con calma y desde la vulnerabilidad en el buen sentido. Es básicamente conectarse con la humanidad, de trabajar en equipo, porque ahora todos nos sentimos solos todo el tiempo.

SIMÓN GRANJA

REDACCIÓN DOMINGO​@simongrma

