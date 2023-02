Quienes son fieles televidentes de ‘Séptimo Día’ conocen el nombre de Diego Guauque, un periodista de 43 años que ha dedicado su vida a la investigación. Sin embargo, ni él ni nadie cercano se imaginaron que aquel hombre acostumbrado a buscar historias pasaría a ser el protagonista de una tan conmovedora como las que él cuenta.



Era final de 2022 y junto a su esposa Alejandra Rodríguez y su hija Gabriela se encontraba de vacaciones en Bariloche, Argentina, un lugar que describe como mágico por los paisajes y bosques que allí se encuentran. No perdieron oportunidad de conocer cada rincón y a pesar del cansancio al día siguiente se levantaban con más ánimo para seguir con su aventura.

El periodista junto a su familia. Foto: Instagram: @diego_reportero

El 1° de enero estaban de regreso a la realidad, ya en Bogotá, y esa misma noche lo despertó un fuerte dolor en el estómago que intentó dejar pasar, pero fue imposible. ¿Sería culpa de la comida? ¿El viaje lo afectó? Eran muchas las preguntas y pocas las respuestas, incluso ahora no las tiene todas.



Fue a la Clínica y le dieron un medicamento para desinflamar el colon, pero le recomendaron hacerse una ecografía. Esa misma tarde se la hizo y el doctor que lo atendió dijo “aquí hay una cosita como rara, una masita, no me gusta”, cuenta el periodista en entrevista con EL TIEMPO.



En compañía de su esposa visitó a otro médico, quien lo remitió por urgencias a la Clínica Santa Fe. “Me devolví al apartamento a alistar maleta por si me quedaba de un día para otro”, recuerda, pero lo que no sabía es que ese día se transformaría en 12 e incluso sería internado en UCI.



El dolor era producido por un sarcoma que comprometió el duodeno, la vena cava y su riñón derecho, por lo que rápidamente tuvo que ser sometido a cirugía.



Para mí todo era una novedad, yo solo decía ‘Dios mío, hay que aguantar’ FACEBOOK

El diagnóstico, por supuesto, lo tomó por sorpresa: “Para mí todo era una novedad, yo solo decía ‘Dios mío, hay que aguantar’. Hubo una, dos, tres biopsias...”. Luego vino una cirugía que duró entre 10 y 12 horas y fue exitosa, pero en los ocho días previos no pudo evitar pensar en las posibilidades: “Se te pasan muchas cosas por la cabeza, hablas mucho con tu familia... yo tenía claro que tenía que hacer esto por mi esposa y por mi hija porque son las personas a las que más les haría falta”.



A su vez, decidió publicar su historia en Instagram. En primer lugar, porque sus televidentes lo extrañarían y, segundo, para concientizar respecto al cáncer.



A través de esos videos las personas se han dado cuenta de que el proceso no ha sido fácil, pero desconocen algunos detalles. Por ejemplo, era oxígeno dependiente y entró en desesperación al no poder respirar, pero tuvo la determinación de superarse a sí mismo y lo consiguió gracias a la terapia.



“De las tres bolitas solo movía media (refiriéndose al aparato para hacer ejercicios). El doctor me explicó que los órganos seguían dormidos y que durante la cirugía me habían sacado todo un par de horas, así que mientras se acomodaban estaría sin fuerza. Después de tres días pude respirar por mi propia cuenta. Cada día que me quitaban una sonda o algo yo sentía alivio, eran pequeñas batallas que iba ganando y me fortalecían”, recuerda.



Su reflexión frente a la vida

Esta es una de las reflexiones que suele hacer en su cuenta. Foto: Instagram: @diego_reportero

Si hay algo que Diego Guauque resalta es la importancia de invertir en la salud. Se hace preguntas como ¿de qué sirve tener un celular de seis millones si no se puede cubrir una cirugía?



Su invitación es a que quienes conozcan su historia sigan ese ejemplo. En sus palabras: “Cuando pasa una circunstancia así es cuando uno dice ‘gracias a Dios tengo este plan y puedo acceder a profesionales, a una buena clínica y a buenos equipos. Invirtamos en esos procesos porque ahí está la clave, no nos quedemos en que el éxito en la vida es ganar dinero, tener una mochila llena de plata debajo de la cama en la UCI no sirve de nada, no va a quitar el dolor, no va a hacer que una enfermera te trate mejor, allá todos somos iguales”.



Por otro lado, tiene la mentalidad de ser mejor persona y continuar inspirando a aquellos que han escuchado su relato.

¿Qué viene ahora?

Aunque la recuperación no ha sido fácil (todavía le duele el cuerpo al toser, por ejemplo), no desconoce que ha sido positiva. Ahora está en espera de una segunda cirugía para que le inserten un catéter que ayudará en las quimioterapias. Esa también será una nueva experiencia, pero tiene la convicción de superarla:



“Cuando entre a mis procesos de quimioterapia van a a ser nuevos para mí, y ahí haré un video explicándole a la gente cómo es. ¿Qué me pasará? No lo sé, tal vez se me caiga un poco de pelo, baje mi estado de ánimo, tenga sueño, pero a raíz de lo que me está pasando quiero hacer una pedagogía muy respetuosa”.



La ventaja es que al extraer una parte del tumor los médicos pueden establecer qué tipo de sarcoma padece y darle el medicamento ideal, así mismo, inició un tratamiento con psiquiatría, pues la salud mental resulta tan importante como la física, sobre todo durante pruebas como esta.



“¿Cuánto va a durar la quimio? No tengo ni idea, pero estoy con mucha fe”, finaliza.

