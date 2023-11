Entrenador personal de Rigoberto Urán comparte detalles de la muerte de su padre

La serie, en la que se cuenta algunos detalles de la vida del ciclista Rigoberto Urán y cómo llegó a convertirse en un gran deportista, tiene a los televidentes pendientes de lo que sucede cada noche.



En los últimos capítulos, la serie ha evidenciado uno de los momentos más difíciles en la vida de Rigo, la muerte de su padre, a manos de un grupo al margen de la ley que operaba en la época en la zona rural del municipio de Urrao.



Y es que los detalles de este momento han sido narrados por el mismo ciclista y por quienes hacían parte del equipo que lo entrenaba.

Uno de ellos era el señor Jorge Flórez, quien hacía parte de las personas que acompañaba a Rigo y a otros ciclistas a entrenar todos los días.



Flórez narró para Horacio Echeverri, como fue el momento en que todo sucedió.



El exentrenador contó que era una mañana de entrenamientos normales y que el papá del ciclista, ‘Don Rigo’ decidió acompañar a los muchachos.



En un momento fueron interceptados por el grupo ilegal y los mantuvieron por un tiempo allí y los entrenadores decidieron pedir ayuda a las autoridades e informar a los padres de familia de los muchachos para ir a solicitar que los soltaran.



Al dirigirse al lugar, los ciclistas ya habían sido liberados, pero ‘Don Rigo’ no estaba en el grupo.



Él había sido llevado a otro lugar para ser obligado a robar ganado de unas fincas, pero al negarse, fue ultimado por los delincuentes.



Flórez afirma que él fue quien tuvo que darle la noticia a Rigo: "Cuando Rigo nos preguntó qué había pasado con su papá, me tocó a mí darle la noticia, y no sé si Rigo era muy fuerte o no me entendió, porque cuando le conté lo sucedido, se fue directo a su casa", expresó el exentrenador.



Ese triste episodio en la vida de Rigo, marcó su vida en el deporte y esta terminó siendo una de las razones por las cuales el ciclista decidió dejar la tierra de sus amores.

