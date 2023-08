El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

En el primer reto del nuevo ciclo, donde se definirán los 10 mejores cocineros de ‘MasterChef Celebrity’, ocurrieron cosas inesperadas, pues la que por mucho tiempo consideraron fue ‘una de las participantes más débiles’ obtuvo el tan anhelado pin de inmunidad.



La actriz Zulma Rey, obtuvo la felicitación de los chefs al presentar un plato que conquistó el paladar de los expertos.



El chef Jorge Rausch le dijo: “me encanta todo de su plato, me gusta que haya rellenado un pimentón con pollo, donde además, el pimentón está bien cocinado, posiblemente este es su mejor plato”.

Sus compañeros indicaron que la persistencia de Zulma Rey es un ejemplo de que sí se pueden lograr las cosas, con esfuerzo y dedicación. Cabe resaltar, que en varias oportunidades, ella mencionó que los demás cocineros no la tienen en cuenta o la subestiman.

“Esas voces que me hablaban cuando me invitaron a estar en MasterChef, y yo me decía ‘Zulma, pero a qué vas a ir a hacer el oso, porque tú no sabes cocinar’, fueron las que me motivaron a llegar hasta acá, porque hoy puedo decir que si he aprendido a cocinar”, dijo Zulma Rey al saber que a los jurados les gustó su preparación.



Por otro lado, es la primera vez que en la historia del programa de cocina, dos participantes se comen su preparación antes de pasar al atril y ser juzgados por los chefs. Natalia Sanint y ‘El Negrito W’ cayeron en la tentación y cuando los chefs los llamaron sus platos estaban limpios.

“Quiero leer a los que no creían en Zulma”, “Zulma y Daniela parecen unas niñas cuando se ganan algo”, “Zulma, la persona más sencilla y tierna de MasterChef Celebrity”, “Y reapareció Zulma Rey en competencia prácticamente y en hora buena con un exquisito plato”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Quién iba a creer que Zulma iba a hacer la primera del top 10 es algo increíble y me emociona mucho pq ha demostrado que está aprendiendo y además le callado la boca a la Carolina #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity — Tinavale 🇨🇴 (@sunflowerxbg) August 25, 2023

Zulma, dígale a La Acevedo que no había nadie en el balcón. Quítele esa cara de envidia y rabia! #MasterChefCelebrity — Gustavo Albarracín Carrasco (@Gusyr) August 25, 2023

Bravo por Zulmita! Se merece ese pin y ese puesto entre los 10 por su trabajo, su empatía y su forma de ser.#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityColombia — Fabián Leonardo (@Remifentatuit) August 25, 2023

