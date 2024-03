Entre lágrimas, ‘Yo me llamo Maluma’ denunció que fue estafado: ‘Me dejaron sin nada’

Klismann Moncada ganó fama en Colombia gracias a su participación en el ‘reality’ ‘Yo me llamo’, imitando al reguetonero Maluma; el joven llegó a ser finalista y, esto, le ha permitido impulsar su carrera como cantante.

Sin embargo, el hombre, que cuenta con más de 105 mil seguidores en Instagram, ha vuelto a ser noticia por un lamentable hecho que él mismo narró a través de unos videos.

De acuerdo con ‘Yo me llamo Maluma’, el 21 de marzo fue víctima de una estafa por parte de dos hombres, con quienes había acordado la venta de varios artículos, esto, con la intención de conseguir dinero y pagar unas deudas.

“Hago esta denuncia pública para que por favor me ayuden a localizar a este par de ratas. Estoy tratando de salir adelante, ayudar a mis hermanos y familia, soy un hombre soñador y guerrero y no es justo que pasen estas cosas cuando solo quieres hacer el bien y ayudar a mas personas, estoy tratando de pagar mis deudas como muchos hoy día, sólo vi una única posibilidad vendiendo todas mis cosas, todas, para poder cumplir con mis responsabilidades y pagar deudas en general y vienen estos pícaros aprovechándose de la situación y terminan es robando todo, todo lo último que tenía”, escribió Moncada en Instagram.

Maluma de ‘Yo me llamo’ dijo que fue estafado

En uno de los videos que compartió, en el que se le ve muy afectado, detalló que la estafa se habría dado por un cheque que no tenía fondos.

“Gente, tengan mucho cuidado. Me pasó a mí, no quiero que le pase a nadie más. Me acaban de robar. Tengan mucho cuidado cuando vayan a recibir consignaciones por canje, por cheque (…) acabo de perder todo lo que tenía”, dijo.

En la misma publicación, expuso los números de teléfono y nombres de los dos sujetos que presuntamente lo robaron.

“Hago una denuncia pública, voy a dejar los números de la gente que me acaba de robar. Uno se llama Maikol, de Bogotá”, expresó Klismann.

En las historias de la misma red social, el imitador de Maluma dijo que pronto subirá un video explicando con más detalle lo sucedido, para que nadie más caiga.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

