Entre lágrimas, Nataly Umaña habla de su separación: 'Tengo que aprender a vivir sin él'

‘La casa de los famosos’ es un reality show de RCN Televisión que en las últimas semanas ha ganado gran protagonismo en las redes sociales, debido a las diferentes situaciones que se presentan en la convivencia diaria de los concursantes.

Una de estas situaciones que ha causado gran polémica es la relación sentimental que se entabló entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, pues los famosos fueron bastante cariñosos y protagonizaron varios momentos de pasión.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que tras la relación que Nataly Umaña decidió sostener, su matrimonio de varios años con el actor Alejandro Estrada llegó a su fin.

El domingo 10 de marzo, el actor y empresario Alejandro Estrada ingresó a ‘La casa de los famosos’ y dio fin a su matrimonio, entregando a Umaña su anillo de matrimonio y además, le deseó lo mejor y que pudiera cumplir sus sueños.

Tras esto, Nataly Umaña decidió continuar con su amorío con Miguel Melfi; sin embargo, con el ingreso de la madre de Melfi al programa, y le dio a conocer la opinión sobre su actuar en el reality, este decidió terminar su relación con Nataly Umaña.

Me da penita Nataly. Siento que, en el fondo, está sufriendo más de lo que demuestra y que sabe que se cagó en gran parte de su vida.



Igual, se re notó la estrategia de la producción por salvarla. Ya le iba a dar los 10 votos.#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/EttGCK9ppg — Santxo (@thesantxo) March 16, 2024

En el más reciente capítulo del programa, Nataly Umaña fue la concursante que tuvo que pasar al especial ‘La línea de la vida’ y contó detalles que han marcado su historia, de igual forma habló de su separación y el fin de su matrimonio.

“En el 2012, llega Alejandro Estrada a mi vida. Conocí el primer amor (...) En el 2018 digo, bueno, pues voy a estar con él, vamos a sacar una casa grande. Empiezo a sentirme como no realizada en aspectos de mi vida, lo que yo quería y como yo me imaginaba un futuro. Y empiezo a descargarlo a él”, dijo Umaña.

“Alejito siempre me dejó claro, yo me caso con un proyecto de vida, yo sí te quiero hasta viejita, yo sí quiero embarazar contigo. Y yo no pienso nunca ni siquiera en vivir mucho”, agregó.

Cuando llegó el momento de hablar de su mediática separación dijo: “Él hizo parte 12 años de mi vida. Sé que va a doler mucho, sé que voy a pasar por el fuego y me va a quemar muy basto, pero el tiempo lo curará todo, y pues tengo que volver a renacer y tengo que aprender a tener una vida sin él”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

