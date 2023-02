En las últimas semanas, la ‘influencer’ Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia luego que se viralizara en redes sociales un video para adultos en el que aparecen dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Varios internautas aseguran que una de ellas era la creadora de contenido.

En un principio, la joven no se había pronunciado al respecto, pero al ver que el rumor tomaba fuerza decidió aclarar la situación y demostrar que no era ella la de la grabación.



“Evidentemente a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda por ahí comiendo panocha soy yo, porque yo vivo de eso: del show y de llamar la atención. Pero mi familia anda súper alterada porque ellos sí creen que soy yo”, dijo en sus historias de Instagram.



Además, mostró las pruebas que confirman que no era ella, pues Aida tiene en la parte trasera de ambos brazos unos tatuajes que en el video no aparecen. También, aseguró que esto podría tratarse de un plan para perjudicarla.



“A mí no me gusta especular, pero casualmente con el mismo corte de cabello mío, casualmente con mi misma contextura, casualmente con mi misma cadena armaron algo para intentar joderme y mientras esa persona está intentando joderme yo estoy armando kits escolares para llevarlos al resguardo indígena”, aseguró.

Aunque parecía que esta situación ya se había aclarado, el sábado 18 de febrero la creadora de contenido realizó una transmisión en vivo, en la que se le veía bastante alterada, y confesó lo que le había dicho su mamá, la excongresista Aida Merlano, de esta situación.



"No me duele lo que la gente diga de mí, me duele mi mamá, esa es la realidad. Me duele que se avergüence de mí y que le permita a la gente hablar de mí, porque yo nunca me he avergonzado de ella", confesó entre lágrimas.



Asimismo, comentó que estaba haciendo este video porque estaba cansada de fingir que está bien cuando en realidad no lo está, pues esta situación con su progenitora le ha dolido mucho.



“Cuando a mi mamá la metieron presa y yo volví a la universidad ella me dijo: ‘si te avergüenza que te relacionen conmigo tu no digas que soy tu mamá, no digas nada’. Y yo dije: ‘tú a qué clase de pendeja crees que educaste, yo no me avergüenzo de ti. Yo me siento orgullosa de la mujer que eres. A mí no me importa que estés en una cárcel, tú eres una berraca, tú eres una dura ¿ A ti qué te pasa? y a los dos días estaba yo en la notaría cambiándome el nombre y me puse su nombre, pa’ que ella viera que a mí no me avergonzaba”, contó.



Aida también contó que su madre le pidió que volviera a su antiguo nombre: “Entonces que mi mamá me haya dicho en algún momento de su vida quítate mi nombre que me da vergüenza que te llames como yo, me duele”.



Finalmente, comentó que esta situación con su mamá le ha dolido mucho y que hace cuatro meses no habla con ella. Además, recalcó que no le va a perdonar todo lo que le dijo en ese momento.

