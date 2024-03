¿Entra o no entra? El polémico 'gol' que divide a las redes sociales

Los equipos argentinos Atlanta y Gimnasia se enfrentaron en un partido en la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional. A los 23 minutos del segundo tiempo pasó algo inédito en el encuentro: Lucas Ríos ejecutó un tiro libre.

En ese momento, el marcador estaba igualado: 0-0. El jugador remató desde el vértice del área y, tras ejecutar el tiro, se vio la pelota entrar en el área y rebotar con el marco de la cancha hacia afuera.

Juan Pablo Loustau, el árbitro del partido, no convalidó el gol y fue anulado. Además, pese a los reclamos decidió continuar con el juego y, también, expulsó al entrenador de Atlanta, Mario Sciacqua.

¡ERA GOL DE @atlantaoficial! Ríos ejecutó el tiro libre, Abadía lo desvió y aunque la pelota apenas entró, el árbitro interpretó que no ingresó completamente.



¿Fue o no gol?

Durante el tiro libre, el narrador expresó: “Pegó en el travesaño, '¿fue gol o no?' El juez de línea no se movió. Acá se abrazaron todos, pero no”.

La situación generó una ola de comentarios por parte de los internautas y la hinchada. Mientras unos apoyaron la decisión del árbitro, otros justificaron que, a pesar del rebote, sí entró en la cancha.

Loustau dio su versión y reconoció en declaraciones a 'TyC Sports' lo que había pasado: "La sensación es horrible porque vimos la jugada y vimos que fue gol. En el campo de juego realmente se hace muy difícil. La pelota entra por aire y después pica afuera, claramente afuera".

Además, agregó: "Si bien me voy triste por la jugada, me cuesta reprochármela porque son jugadas que se resuelven en Europa con el reloj que te dice gol o no gol; y en Primera División muchas veces las resuelve el VAR y acá a nosotros realmente se nos hace muy difícil verlas".

Cabe mencionar que la Primera Nacional es el torneo de segunda división del fútbol argentino. Gimnasia y Tiro de Salta, tras este empate, se encuentra tercero con 12 puntos, mientras que Atlanta llega a la posición 8 de la tabla de ascenso.

Este torneo de ascenso consiste en dos grupos conformados por 19 y 18 equipos. Se disputan partidos contra todos, a dos ruedas de ida y vuelta. Los equipos que ocupen los dos primeros puestos de cada grupo pasan a una final, en la que se define el campeón y el equipo que asciende.

