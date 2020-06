Enrique Bunbury, otro cantante que arremete contra la OMS y Bill Gates

Hace algunos días, Miguel Bosé sorprendió a sus seguidores al arremeter contra la Organización Mundial de la Salud y asegurar que el nuevo coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos". Ahora, el también cantante español Enrique Bunbury parece apoyar esta premisa y se sumó a la iniciativa global #ExposeBillGates.

El artista compartió en sus redes sociales la imagen oficial de la campaña, que busca, de acuerdo con sus organizadores, "desenmascarar la agenda oculta de Bill Gates".



La publicación ha generado polémica entre sus seguidores, pues si bien la imagen no va acompañada de ningún texto, se sabe que dicha iniciativa está enfocada en denunciar los supuestos planes del magnate de 'dominar el mundo'.



A ello, se suma una reciente entrevista para la revista 'GQ México' en la que Bunbury afirma que "la situación actual (el coronavirus) se dio con la finalidad de crear pánico y generar una necesidad".



(Le puede interesar: Enrique Bunbury habla de 'Posible', su disco más oscuro y personal)



En dicha publicación el cantante habla de temas como Donald Trump, la OMS y, por supuesto de Bill Gates y la vacuna de la covid-19, que, de acuerdo con el artista, de llegar a ser obligatoria se estarían vulnerando la libertad médica y los derechos de los ciudadanos.



"Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quién se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. La libertad médica es un tema trascendental...", aseguró.

(Si nos lee desde la App encuentre el contenido aquí).



Además, Bunbury resaltó que el querer imponer un supuesto orden mundial va en contra de la soberanía de cada pueblo.



"Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país... Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud".



El ex vocalista de Los Héroes del Silencio también confesó que en lo único con lo que concuerda con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es en que se haya retirado de la OMS.

Sin embargo más allá de lo que opina Bunbury y lo que en su momento comentó Bosé, hay que decir que la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios.



(Lea también: ‘No al 5G’: Miguel Bosé se suma a teorías conspirativas del covid-19).



Tendencias EL TIEMPO