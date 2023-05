Eno Alaric, el autoproclamado viajero en el tiempo de TikTok, ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores con una nueva tanda de predicciones catastróficas, en su mayoría.

Después de anticipar un devastador tsunami en la costa oeste de los Estados Unidos, que afectaría principalmente a San Francisco, el usuario @radianttimetraveler vaticinó el avistamiento de 150 objetos voladores no identificados (ovnis) el próximo 30 de mayo de 2023.

Aunque el origen y la naturaleza de estos fenómenos aéreos es desconocida, son muchas las personas que atribuyen su aparición a entes extraterrestres. El supuesto viajero en el tiempo, quien dice venir del año 2071, no es la excepción.



Según vaticinó en un video en su cuenta, los objetos voladores pertenecerían a ‘The Distants’, una raza alienígena que se ha venido preparando, desde hace un tiempo, para conquistar el planeta Tierra.



“Mayo 30: se producirán más de 150 avistamientos de ovnis, todos pertenecientes a The Distants, los cuales planean conquistar la Tierra”, se lee en uno de sus últimos metrajes publicados en TikTok.

A finales de abril de 2023, el gobierno de Estados Unidos informó que se encontraba en la tarea de rastrear más de 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados. Si bien no existen pruebas de vida extraterrestres, siguen constituyendo una amenaza.



De acuerdo con Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Departamento de Defensa, los avistamientos se concentran en el Medio Oriente y en el área del Mar del Sur de China.



“Los ovnis suponen un peligro para la seguridad de vuelo y de colisión para los medios aéreos, poniendo a los operadores de aeronaves a ajustar sus pautas de vuelo en respuesta a su presencia no autorizada en el espacio aéreo”, detalla un informe publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ODNI.



Con el objetivo de recibir y analizar los informes de ovnis, el Pentágono abrió una oficina, la All-domain Anomaly Resolution Office. Junto con agencias de inteligencia, trabaja para evaluar a fondo este tipo de incidentes.



Esta no es la primera vez que Eno Alaric hace una predicción de este tipo. El pasado 23 de marzo, supuestamente, el mundo vería la llegada de una raza alienígena hostil a bordo de una nave espacial llamada ‘El campeón’.



“El mundo al que llamas hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción, debido a una especie alienígena hostil. El ‘campeón’ elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos”, escribió en un video meses atrás. Basado en su supuesto conocimiento sobre el futuro, advirtió que alrededor de ocho mil personas serían llevadas a un planeta habitable.

Otras predicciones del viajero en el tiempo para los próximos meses



Entre las predicciones para el mes de junio se encuentra un terremoto de magnitud 9.5 que, según él, abrirá una gran grieta en San Andreas, California. Dos días después de esto, en junio 14, más de una decena de personas recibirían superpoderes provenientes de una extraña energía del Sol.



El mes de julio comenzaría con el descubrimiento de antiguas civilizaciones por parte de algunos científicos. Como si fuera poco, el viajero en el tiempo también advirtió sobre el hallazgo de un huevo de un tiranosaurio rex y de un portal hacia otra dimensión.

A la lista de vaticinios se suma la creación de la cura para dos tipos de cáncer en agosto 12 y el escape de una enfermedad escondida en las capas de hielo de la Tierra para el 24 de ese mismo mes.



Las palabras de Alaric han sido puestas en duda por muchos de los usuarios, sobre todo después de que anunciara la llegada de una raza alienígena hostil hace algunas semanas atrás y esto no sucediera. Así como pasó con este evento, ha pasado con muchos otros, por lo que muchos de los internautas han optado por mostrarse escépticos.



De acuerdo con los cálculos de Alaric, también habría una erupción volcánica en unos pocos meses, el 18 de julio de 2023. Antes de que esto ocurra, un gran terremoto en medio del océano abriría una fosa dos veces más profunda que la Fosa de las Marianas.



“Un supervolcán en el oeste de los Estados Unidos entrará en erupción, cubriendo los cielos con una espesa columna de humo y ceniza”, escribió el supuesto viajero del tiempo en uno de sus videos.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO