El enfermero Daniel Yolan se ha vuelto mundialmente famoso por mostrar a través de sus redes sociales “el baile de la victoria” que realiza Milena, una paciente de seis años, quien celebra haber llegado al final de sus sesiones de quimioterapia al rítmo de la canción ‘La gran fiesta’, de la intérprete Olga Tañon.



“La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos, en lo que me dio una sonrisa”, dice el verso más importante del tema y que se acopla a la perfección con la resiliencia con la que la menor pudo superar una difícil situación como lo es un cáncer.



Ambos se convirtieron en muy buenos amigos en este proceso. Según comentó Yolan, hicieron clic desde el primer momento que ‘Mile’ llegó al sanatorio, por lo que en todo su tratamiento estuvo al pendiente de las necesidades de la menor, incluso, manifiesta que trabajar con niños ha sido el mayor de sus deseos y ver estos procesos lo hacen sentir en plenitud.



“Siempre quise trabajar con niños. Durante la etapa que estuve en otra área supe que eso no era lo mío y sentí que tenía que volver a hacer asistencia, me especialicé en terapia intensiva pediátrica y renuncié a ser jefe en el lugar donde estaba trabajando para comenzar a asistir a los chiquitos”, le contó a ‘Infobae’.



Daniel Yolan durante uno de sus turnos en el hospital. Foto: Instagram: @ricardodanielyol

Con la llegada de la última 'quimio' vinieron los buenos tiempos para la familia de la pequeña como para el mismo profesional de la salud, quien espera inspirar a más personas con esta historia para que tengan la esperanza de ver a sus hijos e hijas recuperados totalmente.



“Aún sigo muy emocionado. No esperaba esto, la emoción por ella es realmente muy, pero muy grande. Como lo es que esto hoy salga en los medios y que den visibilidad de esto, que es la salud también con su parte de juego con los niños para que se recuperen y también nosotros los enfermeros, que trabajamos aquí y que somos parte de un gran equipo profesional y humano, que ponemos todo lo nuestro para que estos niños puedan salir adelante”, explicó.



El pasado martes 27 de diciembre, llegó el último tratamiento para Milena, su felicidad y la de su madre se puede ver a 'flor de piel' en una grabación que ya cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales.



“Yo la estaba esperando muy nervioso porque era la última y se dio la coincidencia de que la primera médica que la recibió en la primera internación fue la que estuvo también en la ultima visita. Mientras esperábamos que llegara la quimio grabamos el video, jugamos, nos divertimos. ¡Fue muy emotivo!”, indicó al portal citado



