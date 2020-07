Enfermera que luchó sin ropa contra covid-19 ahora triunfa como modelo

Instagram: @nadinzhuk

Aunque la enfermera no fue despedida por la gerencia del hospital, fue sancionada por incumplir los reglamentos y requisitos de vestimenta en el centro médico. Nadezhda contó que, después de la sanción, muchos de sus compañeros la apoyaron y manifestaron que el lugar no tenía las condiciones necesarias para trabajar correctamente.



“Continué con mis turnos (...) es muy agradable que mis colegas y todo el equipo me hayan apoyado”, contó en la entrevista.