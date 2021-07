'Mi genitalidad no debe ser tema de conversación': Endry Cardeño

La actriz Endry Cardeño, recordada por su papel de la tía 'Laisa' en 'Los Reyes', envío un mensaje dirigido hacia las personas que hablan de su genitalidad. A través de su cuenta oficial de Twitter pidió respeto por su orientación y solicitó que no incluyan su sexualidad en sus temas de conversación.



"¡Mi genitalidad o sexualidad no deben ser tema de conversación o debate! No por tabú pero sí por respeto", escribió en un trino que ya tiene más de 8 mil 'Me gusta' y el cual iba dirigido a quienes vuelven a traer el tema a discusión.



Mi genitalidad o sexualidad no deben ser tema de conversación o debate ! No por tabú pero si por respeto ! — Endry Cardeño (@endrystar) July 3, 2021

Los internautas aplaudieron el mensaje de la famosa, de 45 años. Además, paradójicamente, también se convirtió en un tema de debate en redes sociales.



"El valioso e invaluable respeto por la diferencia", "Sumerce es libre de ser y hacer lo que le de la gana", "Si enseñamos a respetar a la persona por ser persona los temas de genitalidad o sexualidad pasan a segundo plano. Es más, ni se mencionan. ¿Pa' que?", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación



El mensaje de Cardeño, participante de la tercera temporada de 'Masterchef Celebrity', del 'Canal RCN', se dio en medio de las celebraciones del orgullo LGBTI en Colombia y el mundo.



A pesar de que se ha hecho un gran avance en torno a la aceptación de la identidad de género y orientación sexual de cada individuo, todavía es común el rechazo hacia las personas de la comunidad gay y la heteronormatividad sigue siendo predominante en la sociedad.



De hecho, de acuerdo con colectivos que luchan por los derechos de las personas trans, a lo largo de este año se han documentado 20 asesinatos.



A este ritmo, se prevé que podría repetirse e incluso superarse el escenario de 2020, cuando la Red Comunitaria Trans —que elabora su propia lista, al tener contacto directo con esta población— totalizó 32 asesinatos durante el año (31 mujeres y 1 hombre), aunque la Defensoría del Pueblo solo tiene información de 28 (27 mujeres y 1 hombre).



