A través de sus historias de Instagram la presentadora del programa ‘Buen día Colombia’, Ana Karina Soto, del canal RCN, explicó por qué no había podido asistir al lanzamiento de la fundación de su amiga Carolina Cruz.



“Ese día estuve bastante enfermita, ustedes saben que tengo un problema de endometriosis y adenomiosis, y justo ese día no estaba en condiciones de salir de la casita”, manifestó la presentadora.

La endometriosis, según la Mayo Clinic, es un trastorno muy doloroso en el que el tejido similar, al que normalmente recubre el interior del útero, crece fuera de este. Este suele afectar los ovarios, trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.



Esta enfermedad puede tener síntomas como fuertes sangrados, períodos dolorosos, infertilidad, entre otros.

En días pasados Laura Acuña reveló que ella también sufre de esta enfermedad, que por un momento le impidió tener hijos.



“Eso es una enfermedad, que yo le digo huérfana. Aunque hay tratamientos, nadie sabe por qué da, o sea, nadie sabe la causa real. Entonces las personas que padecemos endometriosis la padecemos toda la vida porque es una enfermedad crónica, incapacitante, dolorosa y que genera infertilidad”, comentó en el programa ‘Bravíssimo’.



Además, explicó que ella tiene uno de los casos más severos de endometriosis: estado cuatro. También, reveló que esta enfermedad le ha frustrado sueños y, en algún momento, puso su matrimonio a prueba.

En cuanto a Ana Karina Soto, desde el año 2020 ha sido muy abierta con el tema. Ese año compartió con sus seguidores que por su enfermedad no había podido tener más hijos.



En su momento, la presentadora contó al programa ‘La movida’: “Antes de tener a Dante, me encontraron endometriosis y ovarios poliquísticos. Entonces tuve que pasar por un proceso antes de quedar embarazada, y ahora resulté con otra enfermedad, adenomiosis”.



La adenomiosis según el portal ‘Medline Plus’, es un engrosamiento en las paredes del útero. Actualmente, Soto se encuentra bien de salud y trabajando en ‘Buen día Colombia’.

