Encuentran muerto a hijo de Javier Vásquez, exintegrante de Niche

Javier Vásquez, vocalistas del grupo Niche durante 18 años, confirmó a través de sus redes sociales la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo mayor, Andrés Fernando Vásquez Salazar.



El hombre que vivía solo en Neiva, capital del departamento de Huila, fue hallado sin signos vitales al interior de su casa, en el barrio Los Andes.



Al parecer, la comunidad del sector habría alertado a la policía de esa ciudad sobre un fuerte olor fétido proveniente de la vivienda. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de Andrés en avanzado grado de descomposición, pero sin signos de violencia aparentes.



El cuerpo de Andrés fue trasladado a Medicina Legal en donde se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la muerte del hombre, de 36 años, quién, tal parece, sufría de ataques epilépticos.



Javier Vásquez, intérprete de éxitos como 'Mi hijo y yo', ' Cali ají', 'La canoa Ranchaá', 'Debiera olvidarla', 'Sin palabras', entre otros, aseguró que no ha sido fácil asimilar la muerte de su hijo mayor.



"No ha sido fácil asimilar tu inesperada partida hijo amado. Conversaciones, risas y tazas de café quedaron pendientes para vivirlos en tu compañía. Está triste mi corazón, pero me tranquiliza saber que vas tranquilo al lado de nuestro señor. ¡Que Dios te tenga en su santa gloria Andrés Vásquez!", escribió el artista en sus redes.

Edwin Vásquez, hermano de Andrés, también lamentó su fallecimiento. Publicó una foto de la familia junto a un conmovedor mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.



"Mi hermano el mayor Andrés Vasquez. Me duele tu partida hermano, aunque casi no compartimos juntos por la distancia, pero siempre te llevaré en mi corazón. Descansa en paz", manifestó.

Fanáticos de la salsa han presentado sus condolencias a la familia. Además, artistas como Herencia de Timbiquí, Yuri Toro, José Aguirre, entre otros, también lamentaron lo sucedido y acompañan a la familia en su dolor.



Tendencias EL TIEMPO