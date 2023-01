Jerry Weir, un director de escuela secundaria jubilado, mientras estaba de caza en el río Pearl, de Mississippi, encontró una rara botella que tenía un mensaje en su interior el cual fue escrito hace 40 años. Esta historia ha sorprendido a los internautas, los cuales están interesados por saber cómo se desenvuelve la historia.

En una publicación en Facebook, el hombre comentó que como pasatiempo colecciona antigüedades que encuentra en sus viajes en bote, estas suelen ser: botellas viejas, madera, vidrio de mar, fósiles, entre otros. Sin embargo, cuando cazaba el pasado lunes 16 de enero encontró un viejo tesoro que llamó su atención.



Se trata de una botella Grolsch con tapa de cerámica la cual se encontró cerca de un gran cauce en el río Pearl. "Lo traje a casa y comencé a limpiarlo y noté algo en él. Lo abrí y encontré una bolsa de plástico con una nota", escribió el hombre en Facebook.



Al leer la nota, Weir se dio cuenta que fue escrita hace casi 40 años, precisamente el 4 de junio de 1983, y decía: “Al descubridor de mi botella misteriosa, mi nombre es David Blanks. Vivo en Jackson, Misisipi. Tengo 3 años. Si encuentra mi botella, llámame al 601… ¡Buena suerte y feliz caza!”.

Weir intentó buscar a David Blanks en redes sociales y no encontró nada. Sin embargo, su hija Hannah Weir descubrió que el número que estaba en la nota pertenecía a un número fijo. Así que decidieron llamar y milagrosamente encontraron al dueño del mensaje.



"Así que le llamamos y, por supuesto, estaba asombrado de que hubiéramos encontrado esa botella 39 años y medio después", contó Weir al diario ‘Sun Herald’.



Asimismo, al medio ‘Wlox” Weir contó: “Dije, ‘¿Es este David?’ Él dijo: ‘Sí, lo es’. Tengo algo que te pertenece. Dije que sé que suena loco, pero hoy encontré una botella en el río Pearl que tiene tu nombre y número de teléfono, y que vives en Jackson, Mississippi. Es como, ‘Espera un minuto, espera un minuto, te voy a poner en el altavoz; Quiero que mi esposa escuche esto. ¿Le importaría repetir?’ Repetí y leí la carta, y quedaron impresionados”.



Blanks estaba sorprendido de que Weir encontrara la botella y dijo que no recordaba haberla escrito cuando tenía 3 años, informó el ‘Herald’.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

