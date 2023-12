Encuentran extraño animal sin ojos que se creía extinto: ¿dónde lo descubrieron?

Los investigadores de la Universidad de Pretoria y la ONG Endangered Wildlife Trust (EWT) han encontrado en una playa en Sudáfrica un animal que se creía extinto desde 1936. Se trata del topo dorado de DeWinton (Cryptochloris wintoni), un animal sin ojos que tiene su pelaje dorado iridiscente, que muestra o refleja los colores del arco iris, y tiene la capacidad de desplazarse con gran facilidad a través de dunas de arena.

Según el proyecto Búsqueda de Especies Perdidas, lanzado en 2017, se trata de la undécima especie perdida más buscada en ser redescubierta. En un artículo publicado en la revista 'Biodiversity and Conservation' los investigadores afirmaron que este proyecto tuvo varios desafíos y uno de ellos es que tuvieron que inspeccionar hasta "18 kilómetros de hábitat de dunas en un día”, así lo afirmó Esther Matthew, investigador de EWT.



El hábitat principal de esta especie son las dunas de la costa sudafricana. De hecho, fue en la playa de Port Nolloth, en la costa occidental del país africano, donde se volvió a ver el topo. Sin embargo, no fue una tarea fácil por qué estos animales tienen un oído muy sensible con el que pueden detectar el movimiento, de modo que se esconden para evitar ser vistos.



En ese sentido, los científicos tuvieron que emplear una técnica diferente para detectar a este topo y rastrearon el ADN ambiental (en inglés, eDNA) en búsqueda de indicios de moléculas de material genético, el cual todos los animales deben dejar a su paso al interaccionar con el medio.

“Extraer ADN del suelo no está exento de desafíos, pero hemos estado perfeccionando nuestras habilidades y refinando nuestras técnicas, incluso antes de este proyecto. Estábamos bastante seguros de que si el topo dorado de DeWinton estuviera en el medio ambiente, podríamos detectarlo”, afirmó Samantha Mynhardt, genetista conservacionista de EWT y la Universidad Stellenbosch, en el medio mencionado anteriormente.



Los científicos recolectaron más de 100 muestras del suelo de las playas y de las dunas en la costa noroeste de Sudáfrica, con esto lograron identificar varias especies del topo dorado a lo largo de la costa, como el topo de Grant, el topo dorado de Van Zyl, que está en peligro de extinción, y el topo dorado de DeWinton.



"Mucha gente dudaba de que el topo dorado de Winton todavía estuviera ahí fuera, yo tenía buena fe en que la especie aún no se había extinguido. Estaba convencido de que bastaría con el método de detección correcto, el momento adecuado y un equipo apasionado por encontrarlo. Ahora no solo hemos resuelto el enigma, sino que también hemos aprovechado esta frontera del ADNe, donde hay una enorme cantidad de oportunidades no solo para los topos, sino también para otras especies perdidas o en peligro”, concluyó Cobus Theron, director de conservación de EWT.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

