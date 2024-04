Encuentran a mujer abrazada a su perro tras lanzarse a río congelado para salvarlo

Amanda Richmond Rogers, de 45 años, se encontraba en Brian Rogers, y su perro, Groot, celebrando su aniversario de bodas número dieciocho, el 23 de diciembre de 2023. de 45 años, se encontraba en Alaska , Estados Unidos, junto a su esposo,, y su perro, Groot, celebrando su aniversario de bodas número dieciocho, el 23 de diciembre de 2023.

La mujer salió a dar una caminata con su mascota por el río North Fork Eagle, pero el canino se resbaló y cayó a la corriente de agua, por lo que la enfermera de la sala de emergencias y de cuidados paliativos decidió saltar al agua para rescatar a su ‘peludito’, según la revista ‘People’.

Desde ese entonces, no se tuvo ninguna noticia Amanda Richmond ni de Groot, por lo que los policías, los perros de búsqueda y el equipo de recuperación y rescate de búsqueda de buceo de Alaska, se unieron para lograr encontrar en el menor tiempo posible a los dos desaparecidos.

El cuerpo de Amanda Richmond y el perro fueron encontrados tras ocho meses de búsqueda



Tras la intensa búsqueda, el domingo 24 de marzo, las autoridades fueron notificadas de que un cuerpo fue hallado cerca del río North Fork Trailhead, el cual fue llevado a médico forense que logró identificar que los restos pertenecían a Amanda Richmond, de acuerdo con ‘Daily Mail’.

El cuerpo de la enfermera de la sala de emergencias y de cuidados paliativos fue encontrado junto al de Groot, ya que los cadáveres estaban abrazados entre sí, lo que fue una dura noticia para su familia.

Su hermana Jennifer Richmond le expresó a ‘Daily Mail’: “Me dijeron que cualquiera de ellos habría tomado la misma decisión de rescatar a uno de sus bebés peludos”, y a la revista ‘People’ le dijo que a su parecer "Ella realmente murió como una heroína".

Cabe destacar que la mujer y su esposo tuvieron cuatro hijos durante su relación: el mayor de ellos Leif Thurmond, los adolescentes Liam Rogers y August Rogers, y el menor Bodhi Rogers, quienes estuvieron en una entrevista con ‘Alaska News Source’.

"Haz lo que hizo mamá y deja esta tierra sin arrepentimientos", dijo Leif. “Mamá era una persona tan única y especial que Dios no podía esperar más para verla en el cielo, y no lo culpo”, añadió Liam.

“Ella tomaría a papá, sus hijos y sus perros por encima de cualquier cosa en el mundo, su identidad, no me importa, cualquier cosa”, expresó Bodhi. Mientras que August añadió: “Reunirnos para sacar a la luz esta oscura situación le haría llorar porque no nos fijaremos en cuánto tiempo no pasamos con ella, sino en todo el tiempo que pasamos”.

Un perro fue arrastrado por la carretera por un sujeto en una bicicleta | El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO