El pasado 21 de mayo, en la playa de Nogales, en La Palma, una isla que forma parte del archipiélago de las islas Canarias, España, se encontró un cachalote muerto. Luego de investigar la causa de su muerte, los expertos descubrieron un gran tesoro en las entrañas del animal.

Este mamífero tenía 13 metros de largo y pesaba unas 20 toneladas, luego de un mes de estudios forenses, los investigadores del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria revelaron que el animal tenía una piedra de 9 kilos de ámbar gris, la cual, según la prensa española, podría estar valorado en 500.000 dólares.



Asimismo, revelaron que esto fue lo que desencadenó la muerte del animal, pues la piedra se encontraba en su colon y le causó una obstrucción del intestino.



Esta "piedra" se forma por los alimentos que consumen los cachalotes, como los picos de calamar, que son bastante duros. Estos normalmente son eliminados a través de las heces o son vomitados. Sin embargo, cuando no pueden ser expulsados se convierten en un problema para el animal.

Acaban de indicar en TVE 24h q tenía un corte en la cola ....absolutamente falso. Debería corregirse. Las noticias deben ser fidedignas. Entre otras cosas, por respeto al tremendo trabajo realizados hoy por profesionales y especialistas @rtvenoticias pic.twitter.com/68dDwDkpmI — IUSA_ULPGC www.iusa.eu (@IUSAeu) May 23, 2023

“Igual que en el riñón, cuando se forma un núcleo que comienza a calcificarse. Este igual. Imagina un pico que no sale bien porque el intestino no funciona bien, no lo protege bien, o que simplemente queda atrapado, empieza a formar una piedra”, comentó Antonio Fernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la cadena RTVC.



Esta situación hizo que el cachalote sufriera de una colitis difteroide, la cual provocó que las bacterias que estaban en el intestino llegaran a la sangre, causando hemorragias en varios órganos.



El ámbar gris suele ser usado en el mundo de la perfumería, pues cuenta con una esencia particular que es intensa y dulce que es difícil de imitar. Además, ayuda que el aroma se mantenga por mayor tiempo. En la antigüedad era utilizado como ingrediente en la medicina tradicional, en ceremonias religiosas e incluso como afrodisiaco.



Su valor se debe a que es a que es un material complicado de conseguir, los expertos señalan que solo el cinco porciento de estos mamíferos marinos lo llega a producir.

Este tipo de fallecimientos no son comunes en los cachalotes y solo puede encontrarse el ámbar gris en promedio en uno de cada cien especies de forma natural. Los resultados de esta investigación fueron publicados el pasado 26 de junio y en redes sociales han mostrado varios imágenes de la necropsia que le realizaron al animal.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

