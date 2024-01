Encuentra una pared falsa en su casa y hace un descubrimiento de película de terror

A través de las redes sociales se viralizó el video de una mujer qué muestra cómo encuentra una pared falsa en su casa y halla un escalofriante descubrimiento.



La usuaria dejó sorprendidos a sus seguidores, que no dudaron en comentar el clip y afirmar que lo que sucedido parecía de película de terror al estilo de 'El Conjuro'.

La cuenta de diseño en TikTok, @stonestack_renovation reveló en un compilado de tres videos el misterioso pasadizo instaurado en la casa que, al parecer, pertenece a los años 60.



Junto a su pareja, la usuaria, que maneja el perfil de la red asiática, compró la propiedad que aún permanece con varios de los elementos originales de la misma, como sus tapizados, jugo de baños, cocina y demás.



De hecho, hay algunas cosas que llamaron la atención de los nuevos dueños, como una puerta que no pasó desapercibida, debido a su ubicación en la pared de uno los cuartos y que al abrirla conduce a otra entrada hecha con una pared falsa.



Al encontrar el misterioso pasadizo, la británica nota que aquella especie de pórtico conduce a un reducido altillo que cuenta con su propia luz, y de paso conecta con otros espacios de la casa.



Sin embargo, cuando pensaban que no podían sorprenderse más, la mujer halló que, del otro lado del área, y a la cual se debe acceder por otra parte de la casa, había una gran maleta escondida.

Al investigar más a fondo, la pareja halló un gran equipaje plateado de la marca Rimowa, una compañía de maletas creada en 1898 en Alemania, y que ahora pertenece a la casa de modas, Louis Vuitton.



Aunque todo tenía una sensación de incognita y gran curiosidad, lo que sucedería después dejó más asombrados a los protagonistas del video. Luego de sacar el maletín del altillo el compañero de la usuaria procede a abrirlo, cuando se encuentra con otra valija del mismo diseño pero más pequeña, momento que le da más misterio a lo que guarda en su interior.



El instante se convierte por unos segundos en algo escalofriante al hallar a una muñeca vestida con un traje delicado de color rosa y en crochet, sujeta a la valija más pequeña.



"Solo quedaban unos dulces viejos, un kit de costura, un lápiz y nada fuera de lo común. Había otro equipaje dentro de la maleta y ahí adentro había una muñeca extraña. No se parece en nada a una película de terror o cualquier cosa fuera de lo común, pero es una muñeca realmente extraña. Especialmente porque estaba atada. Realmente no sé cómo me siento al respecto", dijo la mujer en la narración del video.



Ante el bizarro hallazgo, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar afirmando que la muñeca estaría ahí por una razón "maligna" y con una intención algo terrorífica.



"He visto esto antes. Es el comienzo de una película de terror";" En serio, necesitan encontrar a la señora que colecciona muñecas embrujadas";"Esa muñeca está embrujada y el perro lo sabe";" Esa muñeca lleva ropa de crochet, a alguien le debe haber encantado mucho para hacerle a mano prendas tan bonitas", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

Una colección inmensa de figuras de terror y fantasía



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

