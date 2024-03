Encuentra su primer trabajo luego de graduarse y se queja porque es de 9 am a 5 pm

Muchos jóvenes que salen de la universidad y logran conseguir su primer trabajo e ingresar al campo laboral, nunca han experimentado lo que esto significa.

Es por ello que al enfrentarse a horarios, presión y convivencia con sus compañeros de trabajo puede resultar estresante.

Esto fue lo que le sucedió a una joven estadounidense llamada Brielle, quien decidió compartir con sus seguidores de TikTok todo lo que ha sufrido al aceptar su primer trabajo.

Esta recién graduada de la carrera de marketing, vive en Nueva York y lo primero que dijo en el video que compartió en su perfil fue: “explíquenme si tienen tiempo para disfrutar de la vida”.

Así mismo, contó que su horario laboral inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde y que dicho lapso no le deja tiempo para compartir y tener algo de vida social.

"Sé que probablemente estoy siendo dramática y molesta pero este es mi primer trabajo" aseguró la joven en la publicación.

Además contó que para poder llegar a la oficina tiene que atravesar la ciudad de Nueva York, porque por circunstancias económicas no puede vivir más cerca de esta y que debe tomar un tren a las 7:30 am para alcanzar a llegar a tiempo al trabajo.

Llorando confiesa: "No tengo tiempo para nada, solo quiero ducharme, cenar e ir a dormir. Tampoco tengo energía para cocinar ni para hacer ejercicio. Estoy muy decepcionada", continúa.

A pesar de que reconoce que su situación podría ser peor, porque otros deben trabajar más horas que ella, dice que no le queda energía para nada más que trabajar.

Entre los comentarios que ha recibido el video se encuentran: "solo trabajas cinco días a la semana, eso es mucho según Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica se trabaja todos los días", "Si no te gusta trabajar consíguete un esposo", "yo trabajo 12 horas, no me pagan buen sueldo y no me estoy quejando", entre otros.

Al parecer ha recibido muchos más comentarios que rechazan su actitud, por lo que tuvo que desactivarlos. El video ya tiene más de 305.000 'me gusta' y se ha compartido en otras redes sociales como 'X'.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

