Todas las personas tenemos sueños y metas por cumplir en nuestra vida. Sin embargo, a veces ocurren hechos desafortunados que no nos permiten terminarlas o cumplirlas. Esta es la historia de Laura Carney, una mujer estadounidense, que encontró la lista de deseos de su difunto padre y se propuso terminarla.

Carney descubrió esta lista en el 2016, 13 años después de que su padre, Michael Carney, muriera atropellado por un conductor distraído cuando tenía 54 años. Escondida en una bolsa de gamuza marrón encontró la lista de deseos de su padre, que estaba junto a su licencia de conducir, un anillo y varias baratijas.



Cuando la mujer, de 44 años, miró el papel supo que debía terminar la lista. “Ella quería encontrar una manera de entender un poco mejor a su padre”, dijo el esposo de Carney, Steven Seighman, al ‘The Washington Post’. Además, agregó: “Tan pronto como vimos la lista, fue inmediatamente como, esto es todo”.



La lista fue escrita en 1978, el año en que Carney nació. Tenía 60 tareas, pero cinco de ellas ya habían sido tachadas, incluyendo “hacer un monólogo de comedia en un club nocturno” y “ver un juego de la Serie Mundial en vivo”. Uno estaba marcado como “fallido” y era: “pagarle a mi papá 1.000 dólares más intereses”.



Laura Carney salta en paracaídas en Nueva Jersey en junio de 2017. Foto: iStock

Así que Laura tenía 54 deseos que cumplir y cinco años y 11 meses después de su descubrimiento, finalmente marcó el último elemento el 27 de diciembre. “Era algo que necesitaba hacer para poder volver a estar en contacto con mi yo real. Todavía estaba cargando con este dolor y este trauma, y no tenía idea de que lo estaba”, comentó Carney al medio ya mencionado.



Su padre había titulado esta lista como: “¡Cosas que me gustaría hacer en mi vida!”. Algunas de las tareas eran bastante fáciles cómo “nadar a lo ancho de un río” y “cultivar una sandía”. Sin embargo, otras eran más complicadas y difíciles de cumplir, como “mantener correspondencia con el Papa”, “ser invitado a una convención política” y “hablar con el presidente”.



Asimismo, su padre tenía como objetivo realizar diferentes viajes a Nueva Orleans, San Diego, Las Vegas, Chicago, París, Londres y Viena, entre otros destinos. Al principio, para Carney era abrumador mirar la lista, pero aun así decidió cumplirla.

El trágico accidente de su padre

Cuando Laura tenía 25 años su padre fue atropellado por un conductor de 17 años que se saltó un semáforo en rojo mientras hablaba por teléfono celular en Limerick, Pensilvania. En ese momento, Carney aspiraba a convertirse en escritora y vivía en la ciudad de Nueva York. Ahora vive con su esposo en Montclair, Nueva Jersey.



Después de la muerte de su progenitor Carney no habló del tema. “Realmente tuve algo de vergüenza por eso, porque se sentía como una forma tan indigna de morir”, contó. Unos años después, se convirtió en activista para la conducción segura, escribiendo artículos sobre el tema, recaudando fondos y dando charlas y entrevistas.



Aunque ser activista hizo que Carney, que es escritora y editora independiente, se sintiera bien, la lista de deseos fue su oportunidad para superar su dolor y volver a conectarse con su padre.



“Encontré una manera de mantener vivo su espíritu en mi vida. Creo que siempre tuve la intención de hacer esto; Simplemente no creo que hubiera tenido el coraje de asumirlo si esta lista no hubiera caído en mi regazo”, afirmó.

Su padre tenía como objetivo realizar diferentes viajes a Nueva Orleans, San Diego, Las Vegas, Chicago, París, Londres y Viena, entre otros destinos. Foto: iStock

La lista de deseos de su padre

En un principio, la mujer se había propuesto acabar la lista en un plazo de cuatro años y terminar la última tarea en el 2020, pero sus planes tuvieron que modificarse por la pandemia del coronavirus, por lo que su plan se retrasó dos años.



Cuando obtuvo la lista por primera vez, Carney realizó una línea de tiempo tentativa y puso las tareas más caras, como ir al Super Bowl, y visitar Europa. Algunas de las tareas, Laura las cumplió orgánicamente y una de las primeras que tachó fue “hablar con el presidente”. Se enteró que el expresidente Jimmy Carter, quien había sido el mandatario cuando su padre escribió la lista, enseñaba en la escuela dominical en Georgia, así que voló hasta allá para encontrarse con él.



El 27 de diciembre, Carney marcó la última tarea la cual era: “grabar cinco canciones”. Escogió las favoritas de su padre, incluidas “The Rainbow Connection” de Jim Henson y “Good Night” de The Beatles.



“Mis mejores recuerdos de él son cuando nos cantaba antes de acostarnos por la noche”, contó. “Sentí que estaba cantando con él otra vez”, concluyó.



Cumplir los deseos de su padre ha sido la experiencia más satisfactoria que Laura ha vivido y esto la animó a escribir un libro que saldrá a la venta próximamente titulado: “La lista de mi padre”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

