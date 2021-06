Encontró un recibo de luz con el dinero y decidió pagarlo

Cuando iba caminando por el centro del municipio Oxkutzcab, en Yucatán, México, un comerciante encontró en la calle un recibo de luz con el dinero exacto del servicio.



El comerciante, identificado como Felipe Be, decidió pagarlo y su acto se hizo viral en redes sociales.

(Lea también: Las claves de las elecciones más grandes de la historia de México)

Felipe estaba caminando cerca del mercado municipal cuando encontró la factura, como esta no tenía escrita la dirección, luego de pagarlo publicó en redes sociales un mensaje para tratar de avisarle a la persona que su recibo ya estaba pago y no terminara pagando doble.



Su caso fue publicado por el canal TV Azteca Noticias. "No sabemos quizás alguna vez nos cuesta ganar ese dinero o no tenemos muchos el valor de hacer las cosas de este modo", le dijo Felipe al canal.

(Le puede interesar: México acusa a importantes marcas de moda por 'apropiación cultural')

Lo único que el comerciante sabía era que el recibo era de una casa en la Comisaría Emiliano Zapata Cooperativa, ubicada a unos 15 minutos de Oxkutzcab.



Tras su publicación en redes, Felipe pudo encontrar a Feliciano, el hombre que había perdido el recibo, y le entregó su factura pagada.

TENDENCIAS EL TIEMPO