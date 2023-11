Encontró a su marido con su amante en una iglesia y su reacción se hizo viral

En un sorprendente episodio que se volvió viral en las redes sociales, una mujer ingresó a una iglesia durante lo que parecía ser una misa dominical rutinaria, pero su verdadero propósito era exponer a su esposo, quien estaba acompañado por su amante. El tenso momento quedó grabado en video y se difundió ampliamente en línea.

La situación comenzó cuando la esposa del hombre decidió entrar a la iglesia acompañada por un testigo armado con un teléfono celular para capturar el momento.



Su objetivo era confrontar a su esposo, quien no tenía idea de la sorpresa que le esperaba, ya que estaba concentrado en el púlpito del cura. Sin embargo, al escuchar una voz familiar, el infiel se volteó y quedó al descubierto, dejando a su amante en estado de shock.



(Lea también: Alina Lozano y Jim Velásquez se irían a vivir a lujoso lugar en Bogotá tras matrimonio).



El caos no tardó en desatarse, y el hombre, sin escapatoria, abandonó la iglesia en un intento de calmar la situación, aunque sin éxito. Los asistentes a la misa no pudieron evitar voltear su mirada hacia el tumulto. En medio de la confusión, la amante requirió asistencia de alguien en la iglesia.

🇧🇷 | Una mujer encontró a su marido con su amante en la iglesia en Brasil y la misa terminó en un gran lío. pic.twitter.com/VJBRrGAzJf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 13, 2023

En un intento por calmar la tensión, el padre instó a la congregación a orar para desviar la atención de la joven señalada como la tercera en discordia, mientras afuera la pareja continuaba discutiendo ruidosamente. Finalmente, el hombre no regresó a la iglesia debido a la vergüenza que le generó la escena, que había sido grabada y se volvió viral en las redes sociales.



El video, subido a la cuenta de Twitter llamada @alertamundial2, bajo el título "Una mujer encontró a su marido con su amante en la iglesia en Brasil y la misa terminó en un gran lío", ha acumulado 2.3 millones de visualizaciones y numerosos comentarios que lo convirtieron en una de las publicaciones más populares en la plataforma.



(Lea más: No sólo Yuri: otra actriz famosa se divorcia por adicción al sexo).



Usuarios de las redes sociales expresaron sus opiniones de manera ingeniosa, algunos comentaron sobre la situación inusual: "Las hermanas tendrán mucho chisme esta semana. Esas abuelitas y tías les debe picar la lengua"; "Las mujeres de ahora no tienen educación, ella debió esperar a que termine la misa y luego ya en su casa reclamarle a su marido"; "Por la manera como ella está vestida y cómo estaban sentados, pensaron que estaban en el cine"; "La señora de verde me representa" y "Que el Señor lo perdone".



La intriga sobre el destino de la pareja y la tercera persona en discordia mantuvo a los usuarios en vilo, con muchos de ellos preguntándose si habría una continuación de la historia y si alguien tenía información sobre el desenlace de este escandaloso episodio de infidelidad en plena iglesia.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO