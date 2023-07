En algún momento de la vida las personas suelen pensar en tener un golpe de "suerte" para poder encontrar dinero botado en las calles; sin embargo, esto no suele pasar frecuentemente.



​

De hecho, aunque parezca de no creer, en ocasiones, se han escuchado rumores de quienes suelen encontrarse dinero, desde monedas hasta billetes, incluso, grandes cantidades de plata.

El encontrarse dinero botado en la calle no suele pasar con frecuencia. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Asimismo, cuando esto les sucede, la gente no sabe qué hacer con este dinero. Por ejemplo, algunos toman la decisión de comprar un billete de lotería con los últimos dígitos de identificación del billete o la suma de dinero que se encontraron; otros deciden ofrendar el dinero a la iglesia; otras personas deciden obsequiar comida y cualquier objeto a quien lo necesita, con el fin de que este sea multiplicado.



Pero más allá de decidir qué hacer con este dinero, lo que la mayoría de personas no saben es que el encontrárselo suele tener un significado, así lo explica la filosofía oriental del Feng Shui, la cual se enfoca "en buscar conscientemente el equilibrio de energías", según el portal Discover Cosentino and its materials.



De acuerdo con lo anterior, esta filosofía simboliza el dinero que se encuentra en la calle como "un regalo del universo, una señal de que estás en sintonía con la energía de la prosperidad", según el portal Panorama.



De igual forma, aunque a veces de 'flojera' agacharse a recoger una monea de 50, 100, 200, 500 o 1.000 pesos, debe pensar en que "podría traer fortuna y abrir las puertas a nuevas oportunidades en su vida", según el citado portal.



Así que, si se encuentra un billete o moneda en la calle, siéntase afortunado y preparase para recibir abundancia y prosperidad en su vida.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS