¿Enamorado en San Valentin? Expertos revelan cuáles son las señales

El próximo 14 de febrero se festejará el amor en múltiples lugares del mundo, gracias a la fiesta de San Valentín, una celebración en la que las parejas aprovechan para demostrarse el cariño que se tienen y hacer planes juntos.



Durante esta celebración, surgen algunas dudas acerca de qué citas tener durante esta fecha especial y si las mismas son acordes con el momento de la relación, sobre todo si la unión es reciente y no sabe si está enamorado de la otra persona.

El enamoramiento provoca la liberación de diversos neurotransmisores, entre los que se encuentran la dopamina, norepinefrina y serotonina, conocidas por generar placer, de acuerdo con la 'Gaceta' la revista de la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de México.



(Le puede interesar: San Valentín 2024: efectivo ritual para atraer el amor el 14 de febrero).



Para indagar qué tan comprometido e ilusionado se siente con el nuevo vínculo, o con la persona con la que sale, pero aún no ha oficializado un noviazgo, hay algunas señales que puede tener en cuenta.

Su comunicación es frecuente y a lo largo del día

De acuerdo con el centro de psicología español 'Avance Psicólogos', el estar hablando todo el tiempo a través de mensajes y de interés por lo que hace la otra persona, es señal inequívoca de que siente algo más que una atracción o simpatía.



(Siga leyendo: Ideas de citas románticas para celebrar San Valentín en 2024).



Qué hablen todo el día y sienta interés de saber qué está haciendo el otro, no solo revela que esta persona le gusta, sino que, con el paso del tiempo, ambos pueden empezar a transformar su vínculo en un amor romántico.

Sus hábitos y tiempo libre incluyen a esa persona

El tiempo que dedicaba antes a sus aficiones u otras relaciones familiares o de amistad, ahora lo emplea en la persona de la que está enamorada. No solo lo haces, sino que, además, no le importa.



Aunque estas actitudes no están mal, y son entendibles de sentir, recuerde que por más emociones y felicidad que le suscite la compañía del nuevo ser querido, no debe dejar de lado sus relaciones y amistades personales, ya que, si esto no llega a funcionar o en algún momento la relación termina, sus gustos y su círculo se mantienen.

Facebook Twitter Linkedin

En esta fecha algunas personas suelen enviar diferentes mensajes de amor. Foto: iStock

Ha imaginado algunos planes a futuro con esa persona

Si ha tenido algunos pensamientos sobre compartir con alguien en un futuro y visualiza a la persona que le gusta en la actualidad en ellos, esto también puede ser un signo de enamoramiento.



(Lea también: San valentín: cuántas flores colombianas se venderán en esta fecha en el mundo)



Según 'GQ', esta sensación puede estar mediada en momentos, incluso irrelevantes, donde se imagina de repente algún plan, como ir de viajes juntos, concebir la idea de presentar a la otra persona a la familia y seres queridos.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias