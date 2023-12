En Zara, ex trabajador se queja del incumplimiento del contrato por parte la empresa

Recientemente, mediante la red social de X, anteriormente Twitter, se dio a conocer el caso de un hombre de Medellín que fue contratado temporalmente para apoyar en la tienda y en la bodega de una tienda Zara. Pero al parecer no le respetaron el contrario y fue despedido sin justa causa.

La cuenta @DenunciasAntio2 fue la encargada de dar a conocer este caso y publicaron un video y un mensaje que da un poco de contexto de lo que está pasando.



"Situación ocurrida en la tienda de Zara del Centro Comercial El Tesoro Medellín. Contratan personas para trabajar en la temporal con contrato obra a labor, en el que dicen: 'que tienen derecho a incapacidades por enfermedad y calamidades', lo cual es totalmente falso, apenas la persona falta automáticamente le terminan el contrato con la excusa de que ya no necesitan más a la persona", afirmó.



Asimismo, comentó que el contrato es para asesores comerciales, pero en realidad terminaban limpiando y organizando la bodega. Además, denunció que no les brindaron elementos de protección personal como guantes y tapabocas, por lo que el trabajador terminó enfermándose por el polvo.

Por otro lado, en la grabación se logra ver que la persona que estaba haciendo la denuncia se encuentra dentro de la tienda hablando con el que parecer ser su supervisor y le está reclamando por el pago de sus cuatro días de trabajo.



"Esto fue hace más de un mes. Ellos me dijeron que la persona que manda acá no reportó para hacer el pago. Como no han sido capaces de hacer el pago. Hoy yo llamé a Bogotá para solucionar esto y sabe que dijeron que la temporal no quiso que a usted le pagaran", dice el ex trabajador de la tienda.



Además, aseguró que le dijeron que estaba despedido de un momento a otro, sin justa causa. También reveló que fue a la tienda a reclamar por qué en un principio pensó que era un tema personal contra él, pero se dio cuenta de que es un problema en general.



Por el momento, la empresa ni la tienda han hechos comentarios sobre esta situación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

