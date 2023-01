El reciente anuncio de la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap tiene a los seguidores de la cantante a la expectativa: el nuevo sencillo de la artista barranquillera podría estar repleto de indirectas para Gerard Piqué, con quien anunció su separación a inicios de junio de 2022.



(Puede leer: La tragedia de Juanes cuando su hermana estuvo 27 años en coma).



Desde ese momento, mucho se ha teorizado sobre las pistas y dedicatorias que ha dejado sobre su matrimonio con el futbolista catalán en sus últimas canciones: 'Te felicito' y 'Monotonía'.

Y es que cuando se trata de iniciar una ‘tiradera’ -confrontación musical plagada, a menudo, de críticas, sarcasmo e indirectas-, el músico argentino Bizarrap es el que manda la parada.

Una de las colaboraciones más populares, sin duda alguna, fue la que llevó a cabo junto al rapero puertorriqueño Residente, que fue una afrenta directa contra el reguetonero colombiano J Balvin.

(Le puede interesar: Lina Tejeiro contó cómo la pueden conquistar).

“Mañana BZRP Music Session #53”, escribió el argentino sus redes sociales; acompañando la publicación con una imagen propia junto a la barranquillera.

(No deje de leer: Las 'perturbadoras' fotos con las que Mara Cifuentes preocupa a sus seguidores).

BZRP publicó en sus historias de Instagram que la esperada sesión número 53, en colaboración con Shakira, será lanzada sobre las 9 p. m. (hora argentina); es decir, 7 p. m. en Colombia.

En los últimos días ya se había filtrado en redes sociales como Twitter la que parecía ser una parte de la canción, en la cual quedan claras varias referencias al ex futbolista del club deportivo Barcelona.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", son las oraciones que se pueden escuchar en este momento por todo el Internet.

Más noticias en EL TIEMPO

Estas son las vías alternas en Cauca, tras el derrumbe de la montaña

Tarifa subsidiada en TransMilenio: ¿quiénes serán beneficiados y cómo aplicar?

Antioquia: conmoción en El Bagre por feminicidio y rapto de una madre y su hijo

Tendencias EL TIEMPO