Paola Pineda, una influecer que se dedica a hacer contenido relacionado con el misterio y lo paranormal, compartió en sus redes sociales un video que estaba grabando desde las ruinas de Armero, el municipio en Tolima que quedó bajo el lodo tras la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.

Desde la tragedia, son muchas las leyendas paranormales que se han creado alrededor del pueblo. En el clip, la joven estaba hablando sobre una bóveda en la que almacenaban oro y plata, mientras relataba esto, caminaba junto a las ruinas de la misma.



En ese momento, escuchó un ruido dentro de la bóveda, según ella, sonó como si algo se hubiera caído ahí dentro. Sin embargo, ella lo ignora y continúa hablando. Luego, sonó un “psss psss”, sonido con el que ella pareció asustarse y comenzó a caminar más rápido para alejarse del lugar.

Me asusté, sentí que me pispearon dentro de la bóveda cuando yo empecé a señalar FACEBOOK

TWITTER

(También: Patricia Silva aclara qué sucedió con demanda al Canal Caracol sobre su pensión).

“Me asusté, sentí que me pispearon dentro de la bóveda cuando yo empecé a señalar”, dijo después. “Tengo el corazón a mil”, agregó.



La creadora continuó grabando. Pero posteriormente indicó: “sentí que alguien se me vino encima. Lo vi pasar rápido”. También aseguró que seguía asustada: “Creo que estoy temblando”, dijo.



“¡Me asustaron! Sentía que el corazón se me iba a salir, me llamaron desde adentro de la bóveda y luego vi como si algo o alguien se fuera encima mío. Les juro que yo estaba grabando sin pensar en espíritus, de hecho no pensé que a pleno rayo de sol los fantasmas trabajaran”, escribió en la descripción del video que compartió en Instagram.



En Tik Tok, el clip también se viralizó y a cuenta con más de 1.2 millones de visitas y más de 57 mil ‘me gusta’.



En redes, Pineda comparte videos en los que habla sobre leyendas urbanas, curiosidades, actividad paranormal, cultura y misterio. En Instagram cuenta con 100 mil seguidores y en Tik Tok, con más de 400 mil.

(Le puede interesar: Joven pasó de ser habitante de calle a ‘influencer’; ahora ayuda a los demás).

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO