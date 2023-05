Shakira no ha dejado de ser noticia en este año, pues en su vida han pasado diferentes situaciones que la tienen bajo el ojo público, cómo su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.



Asimismo, que se mudará de Barcelona a Estados Unidos ha hecho que varios de sus fans estén pendientes de su vida, pues quieren saber cómo se desarrolla esta nueva etapa.

Al parecer, vivir en EE. UU. le ha sentado muy bien, pues se le ha visto muy feliz viviendo en Miami y en las últimas horas sorprendió a sus fans al publicar un video de ella mostrando sus habilidades sobre las olas.



En su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que se le puede ver surfeando en lo que parece las playas de la ciudad estadounidense.



(Lea también: Shakira y Piqué, mal: cantante estalla y habla sobre el plagio de ‘Acróstico').



“¡Si no hay olas, se hacen!”, escribió en el video. Varios de sus fans han quedado impresionados con la habilidad de la cantante, pues muchos aseguran que no hay algo que haga mal.

“Tiene puro talento en todo lo que hace”; “Y así fue como recuperó sus alas y Jamás volvió a ser la misma. Renació”; “¡REINA, LO HACES TODO!”; “¿Qué no sabe hacer esta MUJER? ¡Es increíble todo lo que es!”; “Pero Shakira hace de todo”, se lee en los comentarios.



Incluso, la cuenta oficial de Facebook en Instagram escribió: “Shaki could probably build a city by herself”, lo que quiere decir, “Shaki probablemente podría construir una ciudad por sí misma”.



(No deje de leer: Piqué: el 'as' que tiene guardado en secreto por si debe demandar a Shakira).

Vale la pena resaltar que Shakira es una mujer bastante talentosa, pues es compositora, cantante, bailarina. Asimismo, se conoce que estudió Arte e Historia de la civilización Occidental en la universidad de California en Los Ángeles (UCLA).



Además, en el 2020 mostró su título en Filosofía de la Universidad de Pensilvania. También, la barranquillera tiene un coeficiente intelectual de 140, muy similar al de Albert Einstein y Stephen Hawkins, y puede hablar diferentes idiomas como: inglés, portugués, italiano, francés y catalán.

