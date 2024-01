En video quedó la golpiza de unos motociclistas a Ian Ziering de 'Beverly Hills 90210'

En las últimas horas, un actor de Hollywood fue agredido por un grupo de motociclistas en una de las emblemáticas calles de Los Ángeles, conocida como ‘Hollywood Boulevard’.



Se trata del actor Ian Ziering, reconocido por haber hecho parte del elenco de la recordada serie ‘Beverly Hills 90210’, en su personaje de Steve Sanders.



El suceso fue captado por varias cámaras de celular de personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el momento en donde varios motociclistas agredieron brutalmente a Ziering.

De acuerdo con algunas versiones, Ziering iba en su carro y al parecer golpeó levemente a una motocicleta, lo que provocó la ira del dueño de esta y confrontó al actor para luego ser abordado por más motociclistas que sin escuchar razones golpearon a Ziering.



El actor trató de defenderse y escapar, pero le fue imposible debido al gran número de motociclistas que se juntaron para agredirlo.



(Le puede interesar: ¿Quién era Tania Alessi, la reina de belleza mexicana que murió en accidente?)

Ziering se refirió al hecho en sus redes sociales en donde señaló:



“Ayer viví un incidente alarmante que involucró a un grupo de personas en motocicletas. Mientras estaba atrapado en el tráfico, uno de estos motociclistas se acercó agresivamente a mi automóvil, lo que provocó una confrontación inquietante”.



(Lea más: Tragedia en Japón: otros cinco accidentes aéreos que le han dado la vuelta al mundo)



“Me siento aliviado de informar que mi hija y yo estamos completamente ilesos, pero el incidente me ha dejado profundamente preocupado por estos grupos que perturban la seguridad y la paz. Debemos abordar los problemas subyacentes que conducen a ese comportamiento disruptivo y garantizar que nuestras calles sean seguras para todos”. finalizó.



Así mismo, se conoció que el actor no interpuso ninguna demanda contra los agresores y agradeció en su perfil de Instagram todo el apoyo que ha recibido de sus fans.



Entre los comentarios que recibió el artista están: "Este es un síntoma del movimiento de desfinanciamiento de la policía y despenalización del comportamiento criminal. Como padre, me alegra saber que su hija está a salvo", "Lo que más me preocupa es que nadie intervino y te ayudó. Solo teléfonos filmando por todas partes", entre otros, que también se refirieron a las elecciones del 2024 en Estados Unidos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Los libros que recomiendan los millonarios del mundo para leer en el 2024

Actriz de 'Black Panther' y 'Avengers', gravemente herida tras ser atropellada

Claudia Bahamón celebró Año Nuevo con su esposo: ¿adiós a los rumores de una ruptura?