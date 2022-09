Se estima que no más en Bogotá hay unos 66.467 perros que deambulan por las calles sin dueño, según un estudio del el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).



Estos son los perros que buscan en las calles qué comer en su día a día. Encuentran el alimento que algunos dejan abandonado por una u otra razón o pueden hallar a un ‘buen samaritano’ que les de algo de comida al verlos hambrientos.

Ante el hambre, un perrito no aguantó la tentación y decidió ‘robarse’ varios panes de una panadería. El curioso hecho fue grabado por uno de los clientes del lugar, quien estaba sorprendido porque los dueños del establecimiento no se daban cuenta de que había un ‘ladrón’.



En el clip, que fue difundido en redes sociales, se pudo ver como el canino, de pelaje negro, ingresó al lugar, tomó un pan de la bandeja, salió a comérselo tranquilamente y luego repitió su operación otras cinco veces. Al final, se comió un total de seis unidades.



“Ya va por el quinto pan y no se han dado cuenta los servidores de la panadería”, comentó, entre risas, la persona que grabó el video, quien sirvió de cómplice junto a su acompañante. Cuando el perro tomó el sexto pan, lo que equivale a unos 3.000 pesos, el clip se cortó.



Los usuarios en redes se mostraron conmovidos por el perro. “Pobrecito, debe tener hambre. Yo quisiera tener mucho dinero, recoger todos los perritos de la calle y darles hogar y comida”, escribió un internauta en Tik Tok, en donde el clip ya reúne más de 15 mil ‘me gusta’.



“Se merece sus panecitos” y “ellos sufren mucho en la calle y genial que se vuelvan sus cómplices”, fueron otros de los comentarios.

