En un capítulo lleno de llanto, ‘Yo Me Llamo Ryan Castro’ abandonó la competencia

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 75 de la competencia, el jurado está más exigente que nunca, pues el programa de imitación está en su recta final y durante la eliminación del ciclo fueron bastante ‘cuchillas’, como ellos mismos aseguraron. Además, se dejaron ver más sentimentales y emocionales que nunca.

¿Quién fue el participante que le dijo adiós a ‘Yo me llamo’?



En el show de la noche, se presentaron los imitadores de Shakira, Vicente Fernández, Luis Miguel, Ángela Aguilar, Ryan Castro y Carin León, el jurado vivió una noche llena de emociones, pues de los seis participantes solo uno fue eliminado y los restantes se enfrentarán en un nuevo ciclo de Yo Me Llamo.



Tras las presentaciones, el jurado se reunió para deliberar y escoger al imitador que no continuaría en la competencia, César Escola indicó que por decisión no unánime esta noche ‘no se llama Ryan Castro’ y su historia en la Escuela de Yo Me Llamo ha llegado a la final.

Durante el capítulo, el jurado entró en llanto con algunas de las presentaciones, al igual que los imitadores, sin embargo, no logró ponerse de acuerdo con las opiniones sobre algunas de las interpretaciones, por lo que, a la hora de dar la el nombre del eliminado, nuevamente entraron en discusión.

