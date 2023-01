Dicen que el amor de madre es el amor más puro que uno puede llegar a atener, ya que muchas de ellas estarían dispuestas a hacer lo necesario por ver a sus hijos felices. En este caso es la madre de la cumpleañera en su fiesta de 15's en la cual uno de los chambelanes canceló a última hora.



(Lea también: Yeferson Cossio cuenta cómo se enfrentó a golpes a ladrón: 'Yo maté a este man')

Esta situación quedó grabada en la memoria de todos los asistentes de la reunión, sin embargo la prima de la quinceañera lo registró en su celular y lo compartió a través de la red social de videos cortos, Tik Tok.



La madre de la joven al ver que faltaban estas personas para hacer cumplir el tradicional baile de vals, decidió vestirse de chambelán y cumplir el sueño a su hija y poder dar un hermoso espectáculo.



Al inicio del video se puede ver como la prima en medio de la pantalla coloca "A mi prima le cancelaron dos chambelanes y solo se quedó con uno" para luego ver a la cumpleañera junto con dos chamebelanes bailando el vals.

En ese momento, el video enseña que uno de sus chambelanes es una mujer, y se escucha de fondo la música del vals, se lee en la pantalla "Pero su mamá no podía dejar que mi prima se quedara sin chambelanes, ella se convirtió en su chambelán.



Con esta escena, la madre de la menor le demostró a los asistentes que el amor de madre no tiene límites y va mucho más allá de la pena y los sacrificios, y que siempre las madres estarán dispuestas a acompañar en cada momento a sus hijos para verlos felices.



El video cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, y ha conmovido a más de 200 usuarios los cuales han comentado la emoción que les causo ver esta escena, además aplauden y elogian el valor de la madre y el gran amor que ella le demostró en esta fiesta tan deseada.



"Las madres hacemos todo por nuestros amorcitos" "Me acuerdo que mi hermanito no quería ser mi chambelán y después me dijo pero enséñame los pasos porque si te falta uno salgo yo, lo amé" son unos de los comentarios de este video.