Oficina de correo pierde las cenizas de fallecido cuya madre quería repatriar a Italia

La eficiencia del servicio postal suizo, reconocida mundialmente, se ve empañada por un incidente lamentable: la pérdida de las cenizas de un ciudadano italiano fallecido en el país centroeuropeo.



(Leer más: Estudiantes de física de Univalle buscan apoyo para participar en torneo en Suiza).



La madre del difunto tenía el deseo de repatriar los restos de su hijo a la tierra natal de la familia en Sicilia, Italia.

Según información divulgada por el diario 'Blick', la familia del fallecido tomó la decisión de incinerarlo en Suiza y posteriormente enviar las cenizas por correo certificado en octubre de 2023.



Sin embargo, tras el arribo de las cenizas a Utdorf, en las afueras de Zúrich, se perdió todo rastro de ellas, sumiendo a la familia en una angustiosa incertidumbre.



(Seguir leyendo: Ubisoft compartirá más detalles sobre Assassin's Creed Codename Red y Star Wars Outlaws).



Ante esta situación, la madre del difunto y el resto de la familia solicitó respuestas a los servicios postales desde noviembre. Lamentablemente, en diciembre, recibieron la noticia de que las búsquedas habían sido infructuosas.

Facebook Twitter Linkedin

Las cenizas se extraviaron y jamás llegaron a Italia. Foto: iStock

Como medida de compensación, los correos suizos ofrecieron una indemnización de 563 francos, lo que equivale a casi 2.515.622 pesos colombianos.



Sin embargo, para la madre del fallecido, el dinero no es consuelo alguno. "No nos interesa el dinero y nos parece inaceptable que se hayan detenido las investigaciones", expresó con firmeza.



(Le puede interesar: Los videojuegos que pasaron a la historia por ser considerados 'los más malos').



Su demanda es clara: que los correos suizos no cesen en la búsqueda de las cenizas de su ser querido. La situación trascendió fronteras y llegó a la televisión italiana, donde la historia ha conmovido a cientos.

Ante la desesperación y la falta de respuestas, la familia decidió recurrir a la asistencia legal. No obstante, su abogado advierte sobre los desafíos legales que enfrentarán en su intento por llevar a los tribunales a los servicios postales suizos, cuya política de pérdida de envíos está sólidamente protegida por la ley.

Más noticias

- Colombiano en Suiza muestra los 'tesoros' que bota la gente a la basura

- Poco para celebrar en Davos / Análisis de Ricardo Ávila

- 'El estilo de OpenAI es bueno en ciertas cosas, pero no en casos de vida o muerte'

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión del periodista y un editor.